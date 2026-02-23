El servicio de teleasistencia de la DPZ atendió a más de 5.600 mayores y dependientes en 2025

Archivo - Teleasistencia. - ARÁNZAZU NAVARRO/DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de teleasistencia de la Diputación de Zaragoza (DPZ) atendió el año pasado a un total de 5.648 personas mayores y dependientes de la provincia.

Los profesionales que lo atienden gestionaron de media 524 llamadas de seguimiento y 139 pulsaciones de alarma, mientras que el perfil más común de los usuarios continúa siendo el de una mujer mayor de 80 años que vive sola, ha informado la institución provincial.

"La teleasistencia es uno de los servicios fundamentales dentro de nuestras políticas sociales para mejorar la calidad de vida de muchos de los vecinos de nuestros pueblos y de sus familias", ha destacado la diputada delegada de Bienestar Social de la DPZ, Mercedes Trébol, quien ha incidido en que no han dejado de incorporar mejoras desde su puesta en marcha hace más de 30 años.

"En 2024, lo ampliamos con 500 terminales más para acabar con la lista de espera y este año hemos incorporado en el presupuesto una partida inicial de 745.000 euros para implantar la teleasistencia avanzada en los municipios de la provincia para modernizarlo implantando un nuevo sistema que no solo nos permitirá controlar y hacer seguimiento a los usuarios y las usuarias del servicio cuando están en casa, sino que también funcionará cuando estas personas estén fuera de sus domicilios", ha agregado.

"Los usuarios del servicio tienen a su disposición un equipo de profesionales durante las 24 horas del día todos los días del año para prestarles ayuda inmediata en situaciones de emergencia, inseguridad y atención continua en su día a día, haciendo que se sientan seguros y acompañados", ha resaltado Trébol.

Las viviendas de los beneficiarios de este servicio están dotadas de un aparato con botón, que pueden pulsar ante posibles emergencias o dudas, y que automáticamente les pone en contacto con un teleoperador.

Además, el servicio también contempla el seguimiento de los usuarios, que reciben llamadas de los profesionales para comprobar su estado de salud o recordarles cuestiones como la toma de medicación y las citas médicas.

USUARIOS ATENDIDOS Y PERFIL

El servicio de teleasistencia, que la DPZ presta a través de la empresa Atenzia, atendió a lo largo del 2025 a un total de 4.344 domicilios que, traducido en personas, alcanza los 5.648 usuarios.

Al finalizar el año había en activo 3.446 domicilios y 4.697 personas. En comparación a 2024, los datos reflejan un aumento en 190 el número de domicilios atendidos.

El perfil de los usuarios se mantiene sin variaciones con respecto a los últimos años, destacando el de mujer mayor de 80 años que vive sola.

En cuanto a tipología, el 97% de las personas usuarias titulares en activo a final del 2025 son mayores de 65 años, y un 3% personas con discapacidad. Por sexo, predominan las mujeres, que suponen un 77% del total de usuarios titulares, frente al 23% de los hombres.

Los grupos de edad de mayores de 80 años suponen el 78% del total de personas usuarias y, si se atiende a la convivencia, el 62% de las personas usuarias viven solas, frente a un 38% que viven acompañadas, generalmente por el cónyuge o por familiares allegados.

LLAMADAS REALIZADAS Y ALARMAS RECIBIDAS

"El año pasado el personal del servicio gestionó un total de 191.423 llamadas de seguimiento, lo que supone 524 comunicaciones cada día con el objetivo de comprobar la situación de los usuarios. En 2025 se realizaron más de 40.000 llamadas de seguimiento más que el año anterior", ha apuntado la diputada.

En cuanto a las alarmas recibidas --pulsaciones de botón--, se contabilizaron 50.845, un promedio de 139 al día, 10 más que en 2024. Un 14% de estas alarmas recibidas --6.918-- fueron por emergencias como caídas sufridas en los domicilios y problemas de salud --mareos, traumatismos o gripes--, cifra similar a la de 2024.

Trébol ha recordado que el equipo del centro "está formado por trabajadores sociales, psicólogos y terapeutas que atienden directamente a los usuarios o movilizan los recursos comunitarios oportunos en caso de emergencia, como avisar a los familiares o vecinos, solicitar atención médica o incluso la intervención de los bomberos".