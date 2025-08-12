Servicios esenciales de Zaragoza: El Ayuntamiento agradece su esfuerzo durante el verano

La concejala de Educación, del Mayor y de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, con el alcalde accidental, Alfonso Mendoza, visistan el Centro Municipal de Protección Animal. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde accidental de Zaragoza, Alfonso Mendoza, ha recorrido durante esta semana algunos de los servicios municipales esenciales en diversos ámbitos para agradecerles en nombre del Gobierno municipal su labor durante los meses de verano.

Durante su recorrido de esta semana, Mendoza, al que ha acompañado la concejala delegada de Educación, del Mayor y de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, ha agradecido a los trabajadores de los servicios esenciales su "dedicación y esfuerzo, además de la vocación con la que afrontan su trabajo diario".

Muchos trabajadores municipales están sosteniendo el correcto funcionamiento en una de las semanas vacacionales por excelencia, permitiendo el correcto desarrollo de los servicios públicos.

Es el caso de los parques de Bomberos, la Policía Local o infraestructuras básicas como la potabilizadora, además de otros como la Casa Amparo, a la que ambos ediles se acercarán el jueves.

En esta ocasión, se han interesado también por el Centro Municipal de Protección Animal y la labor en este período estival, además de entidades de otra índole como El Refugio.

A todos ellos, el Gobierno de la Ciudad está trasladando su gratitud, además de hacerla extensiva a otros empleados públicos también indispensables como el personal sanitario, la Policía Nacional, la Guardia Civil, así como a los conductores de servicios públicos como el taxi, el bus o el tranvía.