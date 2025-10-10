ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha informado de que los servicios mínimos del tranvía por la hulega de los trabajadores convocada para el día del Pilar, el 12 de octubre, serán del 80 por ciento durante todo el día.

El día 13 de octubre serán del cien por cien en el tramo horario de 05.00 a 07.00 horas, que coincide con la salida del Espacio Zity, y que de 22.00 a 24.00 horas serán del 80 por ciento.

Tatiana Gaudes ha explicado que durante la mañana de este viernes se va a fijar un decreto de servicios mínimos, que a su parecer será los "suficientemente amplio como para minimizar las molestias que pueden generar a los ciudadanos".

En rueda de prensa, Gaudes ha recordado que además del tranvía en esta ciudad hay un "potente dispositivo" de autobús urbano que está funcionando al cien por cien y que incluye lanzaderas desde Puerta del Carmen y paseo Constitución hasta el recinto del Valdespartera que va a ser uno de los espacios más transitados.

Además de esa "potente red de bus", también ha citado el servicio de taxis de la ciudad que durante estos días trabaja para poder dar demanda a las diferentes necesidades de movilidad.

Asimismo, ha instado a ambas partes a seguir negociando hasta el día 12 al argumentar en que la reunión que mantuvieron este jueves en el Servicio Aragonés de Mediacion y Arbitraje (SAMA) se llegaron a "grandes acuerdos que deben materializarse en los próximos días".

Ha avanzado que la empresa va a reunir a los trabajadores para seguir negociando los acuerdos "que se dejaron ayer sobre la mesa y para poder conseguir que no haya afecciones en el servicio a los zaragozanos y los visitantes, que creo que es lo más importante para todos".

Sobre la fecha de la reunión entre ambas partes, la consejera municipal ha indicado que la desconoce, pero si tiene constancia de que "ha habido conversaciones informales entre empresa y comité de empresa y la empresa va a instar a una reunión entre las partes. Tendrán que acordar ellos cuándo va a ser esa reunión", ha zanjado.