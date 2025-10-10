Ranera recrimina la "actitud irresponsable" de Chueca ante la huelga del tranvía de Zaragoza el Día del Pilar

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha recriminado la "actitud irresponsable" de la alcaldesa, Natalia Chueca, al "inhibirse" de un problema que afecta a todos los zaragozanos como es la convocatoria de la huelga del tranvía para el día del Pilar y paros parciales hasta el día 19.

Además, ha recordado que el Ayuntamiento forma parte de la Sociedad de Economía Mixta (SEM) del Tranvía y ha considerado que Natalia Chueca "debe dejarse de tanta foto e Instagram y marcarse como "única prioridad" la resolución de este conflicto.

"Hablamos de 150.000 oferentes en la ofrenda de flores. Hablamos de toda la ciudadanía que se desplaza desde sus barrios al centro para disfrutar de la Ofrenda. Hablamos de nuestros chavales que por la noche subirán al Espacio Zity y necesitan el tranvía", ha señalado.

Ranera, que ha estado acompañada por el portavoz adjunto, Alfonso Gómez, se ha preguntado cuál es la imagen que Natalia Chueca quiere proyectar de la ciudad: "¿El caos? Hemos salido ya en los medios nacionales, desgraciadamente, por la eliminación de los puntos violeta y luego, por la bronca que le echó a los pregoneros porque no dijeron lo que ella quería escuchar. ¿Vamos a seguir trasladando esa imagen a nivel nacional?", le ha recriminado.

Para Ranera, los zaragozanos y los trabajadores se merecen que la alcaldesa "se siente hoy en su despacho y resuelva este conflicto". "Debe solucionar los problemas de los ciudadanos. Estamos hablando de una mejora que reivindican los conductores de los tranvías que lo que buscan es la seguridad en las calles para todos", ha manifestado.

Además, Ranera ha considerado "lamentable" que la alcaldesa "mienta" y asegure que no es parte de este problema. "El Ayuntamiento de Zaragoza somos parte de la SEM del Tranvía y, por lo tanto, es parte de la empresa. No puede inhibirse del problema", ha criticado.

"No puede ser una irresponsable y generar un caos por no resolver este conflicto que nos afectará a miles de zaragozanos y visitantes el Día del Pilar. Lo que pase el día 12 de octubre, para bien y para mal, será responsabilidad solo de una persona que se llama Natalia Chueca", ha concluido.