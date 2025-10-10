El Ayuntamiento de Zaragoza insta a los ciudadanos que usen las lanzaderas ante la huelga del tranvía del 12 de octubre

ZARAGOZA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha instado a los ciudadanos a usar las lanzaderas que se ha previsto habilitar con motivo de la huelga de los trabajadores del tranvía para el 12 de octubre, festividad del Pilar.

"Existen ya --ha explicado-- unas lanzaderas de refuerzo por parte de los autobuses y en el caso de que se mantenga la huelga, pues obviamente conminamos a que utilicen esos refuerzos que ya están previstos".

Sara Fernández ha conminado a trabajadores y a la empresa del tranvía de Zaragoza a que intenten "de aquí al domingo a seguir llegando a algún tipo de acuerdo" que evite la huelga del 12 de octubre y los paros parciales hasta el día 19 de este mes.

"Lo que nos llega --ha informado-- es que habían hecho una serie de peticiones, unos puntos muy concretos por parte del comité de huelga. La empresa los aceptó, pero ahora han sacado unas nuevas reivindicaciones y, creemos que todavía queda tiempo para poder llegar a un acuerdo por las dos partes".

En rueda de prensa, Fernández ha recalcado que para la ciudad "sería lo más beneficioso" porque el Día del Pilar es un día muy significado y sería una lástima tener esa huelga", más allá de que, "por supuesto, desde el Ayuntamiento de Zaragoza respetamos, faltaría más todas las reivindicaciones y todo el proceso de negociación que están llevando a cabo entre las dos partes".

Además de la huelga del 12 de octubre, los paros parciales se llevarán a cabo hasta el domingo, 19 de octubre, en varios tramos horarios.

El 13 de octubre de 05.00 a 07.00 y de 22.30 a 23.59; el 14 de octubre de 00.00 a 09.00 y de 18.00 a 20.00; el 15 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00; el día 16 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 18.00 a 20.00; el día 17 de octubre de 00.10 a 09.00 y de 20.00 a 22.00; el día 18 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 17.00 a 22.00 y el día 19 de octubre de 12.30 a 14.30 y de 18.00 a 20.00 horas.