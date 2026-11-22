Jóvenes durante una plantación dentro de la iniciativa municipal de El Bosque de los Zaragozanos. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este domingo se ha celebrado una nueva jornada de plantación de El Bosque de los Zaragozanos, coincidiendo con el arranque de la sexta temporada de este gran proyecto municipal de renaturalización, que continúa ampliando su alcance tanto en los espacios forestales del término municipal como en el entorno urbano.

La campaña 2026-2027 concentrará buena parte de sus actuaciones forestales en Peñaflor y Garrapinillos y contempla, además, una nueva intervención en el Canal Imperial, en el entorno de las Esclusas de Valdegurriana, que queda condicionada a la obtención de los correspondientes permisos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado que "El Bosque de los Zaragozanos es uno de los proyectos más ambiciosos y transformadores que estamos impulsando para mejorar nuestra ciudad y que ha sido, además, una pieza importante en la designación de Zaragoza como Capital Verde Europea 2028".

"Es --ha añadido-- el mayor proyecto de renaturalización de la historia de Zaragoza y demuestra que, cuando las administraciones, las empresas y los ciudadanos trabajamos juntos, somos capaces de alcanzar objetivos que benefician al conjunto de la sociedad".

Gaudes ha subrayado que "no se trata únicamente de plantar árboles, sino de construir una Zaragoza más preparada frente al cambio climático, con más biodiversidad, más espacios de sombra y más lugares para disfrutar y convivir. Estamos creando un legado ambiental para las próximas generaciones, y la colaboración público-privada está siendo determinante para que este proyecto siga creciendo y llegue cada vez a más rincones de la ciudad".

En el Monte de Peñaflor se actuará sobre una superficie de 25,64 hectáreas, de las cuales 2,26 estarán reservadas a la participación de escolares. En este ámbito está prevista la plantación de 25.640 árboles, con la colaboración de ciudadanos, empresas y centros educativos, que contribuyen al crecimiento del bosque mediante donaciones, patrocinios y apadrinamientos.

En Garrapinillos se destinarán otras 7,44 hectáreas a la plantación de bosque mediterráneo. Esta intervención dará continuidad a las actuaciones desarrolladas durante la temporada anterior en terrenos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, reforzando y ampliando la masa forestal existente.

Por su parte, en el entorno del Canal Imperial y las Esclusas de Valdegurriana se proyecta una primera fase de actuación sobre 12,72 hectáreas, con la plantación de 5.342 árboles y 3.562 arbustos. El diseño contempla especies como olmos, chopos y álamos, cuya distribución se adaptará a las características y aptitud de cada terreno.

Las tres actuaciones suman una superficie prevista de 45,8 hectáreas de bosque mediterráneo y mixto. Estas plantaciones forestales desempeñan una función fundamental como sumideros de CO2, contribuyendo a la captación de carbono y a la lucha contra el cambio climático, al tiempo que favorecen la biodiversidad y la recuperación de los ecosistemas naturales.

UNA CIUDAD MÁS VERDE, SOMBREADA Y HABITABLE El Bosque de los Zaragozanos va mucho más allá de la recuperación de los espacios forestales. Su dimensión urbana y periurbana constituye otro de los pilares estratégicos del proyecto, con actuaciones destinadas a incrementar la infraestructura verde de Zaragoza, mejorar el confort climático, generar nuevos espacios de sombra y facilitar lugares de encuentro, estancia y convivencia para los ciudadanos.

En esta sexta temporada están previstas intervenciones en puntos como la avenida de los Pirineos, el entorno del Centro Cívico Hispanidad, las Cuestas de Valdefierro, la Zona Expo y la ya citada Torre Ramona, actuaciones que se irán detallando próximamente.

Entre los proyectos destaca especialmente la segunda fase de renaturalización de la olmeda de Torre Ramona, en el barrio de Las Fuentes. Esta intervención, que abarcará 4,76 hectáreas, permitirá dar continuidad a la primera fase mediante la creación de un paseo central arbolado y sombreado que conectará ambos ámbitos.

El proyecto contempla la plantación de 489 árboles, 2.790 arbustos y 12.002 unidades herbáceas. La nueva vegetación contribuirá a incrementar la biodiversidad, crear refugios climáticos, reducir la exposición a la radiación solar y mejorar el confort térmico. Además, se recuperarán y conectarán espacios para los desplazamientos peatonales, la estancia y la convivencia vecinal.

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN ESCOLAR

La implicación de los centros educativos constituye otro de los elementos fundamentales de El Bosque de los Zaragozanos. El programa combina actividades en el aula con jornadas de plantación y aprendizaje directo en los espacios naturales, acercando a los escolares el conocimiento de los ecosistemas y la importancia de su conservación.

Durante este otoño de 2026, las actividades de aula se han desarrollado principalmente entre el 19 de octubre y el 18 de noviembre, con la participación de 88 grupos pertenecientes a 28 centros educativos de Zaragoza. Este calendario tendrá continuidad entre los días 15 y 18 de diciembre.

Por otra parte, las jornadas de plantación acompañadas de actividades educativas sobre el terreno se desarrollarán entre el 17 de noviembre y el 10 de diciembre. Está prevista la participación de 84 grupos de 27 centros educativos, con una estimación de 2.062 alumnos y alumnas.

UN PROYECTO QUE SIGUE CRECIENDO

Desde el comienzo de las plantaciones, en noviembre de 2021, El Bosque de los Zaragozanos ha desarrollado cinco temporadas de trabajo que han permitido recuperar y renaturalizar un total de 280,40 hectáreas, con la incorporación de 256.589 árboles y arbustos.

El proyecto ha consolidado también una importante red de colaboración entre el Ayuntamiento, empresas, entidades, asociaciones, centros educativos y ciudadanía, cuya participación resulta determinante para ampliar las actuaciones y garantizar su continuidad.