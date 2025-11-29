Un sexto edificio se suma al proyecto de regeneración urbana de la plaza de España

El edificio ha sido donado al Ayuntamiento bilbilitano y como los otros cinco que ha adquirido se destinará a la promoción de vivienda municipal. - AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

CALATAYUD (ZARAGOZA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Calatayud ha aceptado la donación gratuita del edificio situado en el número 9, de la plaza de España. Este inmueble se va a sumar a otros cinco adquiridos recientemente. Todos ellos pasan a integrarse en una estrategia global de revitalización del casco antiguo y de rehabilitación integral, destinada a generar nueva vivienda en el corazón histórico de la ciudad.

La administración local ha iniciado de forma inmediata la revisión técnica del exterior de este edificio donado. Se está retirando el alero de la fachada, un balcón, y se están consolidando aquellos elementos que podían suponer un riesgo por posibles desprendimientos a la vía pública. "El Ayuntamiento quiere agradecer a la familia propietaria su donación y la disposición que siempre ha tenido en colaborar con el proyecto", ha manifestado el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Manuel Gimeno.

Paralelamente, el Consistorio bilbilitano ha adjudicado al gabinete Grupo Gen Arquitectura un contrato para realizar los estudios previos de estos edificios. El primer paso es el levantamiento de los planos y el análisis de las estructuras. Así se priorizarán las intervenciones que requieran más urgencia.

Estos informes permitirán definir con rigor las posibilidades de transformación en viviendas, los aprovechamientos urbanos, los espacios disponibles y la previsión de costes.

Por el acuerdo que ha firmado con Inmo-Adanta para la rehabilitación y construcción de vivienda en el corazón del casco histórico, la administración local es propietaria de cinco inmuebles de esta sociedad, que por su parte levantará un nuevo edificio de 20 viviendas en el solar conocido como de la casa del reloj.

Esta operación, fruto del acuerdo tras una larga negociación, está alineada con el Plan de Regeneración del Casco Histórico y con las propuestas de la Agenda Urbana 2030, entre las que se incluyen las mejoras en calles y plazas, la rehabilitación del patrimonio monumental, y la construcción o rehabilitación de vivienda. Para fomentarla se bonifican las obras en esta zona de la ciudad y se apoyan con las ayudas ARRU, Áreas de Rehabilitación y Regeneración Urbana.