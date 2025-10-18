Sijena (Huesca) clama por el regreso de la vida religiosa a su monasterio

Participantes en la romería convocada por el regreso de la vida religiosa al Monasterio de Sijena. - PLATAFORMA SIJENA SÍ

ZARAGOZA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Sijena Sí, la Orden de Malta, las Hermanas Sanjuanistas, los Ayuntamientos de Villanueva de Sijena, Sena, Sariñena y el Tormillo, junto con otras entidades colaboradoras, han llevado a cabo la IV Romería 'Sijena Viva', este sábado, 18 de octubre de 2025 para mantener viva su reivindicación del regreso de la vida religiosa al Monasterio.

Desde julio de 2020, el Real Monasterio carece de una comunidad monástica. Esta situación pone en peligro la esencia misma de este enclave espiritual. Por ello, las entidades convocantes han vuelto a remarcar en esta tercera edición la importancia de que Sijena vuelva a estar habitada por una congregación adecuada y dar la oportunidad a quienes así lo deseen de recorrer el Camino de Santiago y orar en el corazón mismo del monasterio.

En la primera edición se enviaron más de 3.000 firmas al Papa Francisco para pedir por este regreso de la vida monástica.

La jornada ha comenzado con una romería a caballo de 23 kilómetros desde la antigua iglesia de Santiago y Hospital de peregrinos de El Tormillo y una romería a pie desde la ermita de Santiago en Sariñena hasta el Monasterio de Sijena de 17 kilómetros.

Ambas han confluido en Sena (Huesca), donde se han sumado más caballos y quienes no podían caminar tanto. Tras un almuerzo ofrecido por el Ayuntamiento, los catorce caballos y un centenar de peregrinos han acabado alcanzado Sijena, donde se ha celebrado una misa baturra cantada por el grupo Aires Monegrinos, que terminó con su nueva composición, la 'Jota de Santa María de Sijena'.

La celebración, presidida por el padre Jesús Miguel Arellano, escolapio, se ha centrado en recordar la importancia que tiene en un mundo lleno de ruido y materialismo el testimonio de monjas y monjes que encuentran el sentido de sus vidas en el silencio, la soledad y la oración por todos.

Tras la paella fraterna, la Asociación Esperanzarte ha ofrecido un concierto de guitarra clásica a cargo del maestro venezolado Pedro Andrés Pérez Avendaño, que ha sido muy aplaudido. Seguidamente, el grupo Danzaria de Zaragoza ha bailado danzas medievales en la plaza del monasterio, un acto al que se han unido muchos participantes.

El día ha concluido con una chocolatada ofrecida por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y un momento de confraternización. La participación de caballos en esta edición ha crecido, pasando de tres a catorce monturas, y dio una nota de simpatía y color al día, y se espera que también esta cabalgada se convierta en una tradición anual siguiendo las rutas del antiguo camino de Santiago.