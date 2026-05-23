Silvia Casas (PP) defiende que el Gobierno de Aragón "está impulsado una política de vivienda seria y útil"

Archivo - La diputada del PP Silvia Casas. - CORTES DE ARAGÓN. - Archivo

TERUEL 23 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PP Silvia Casas defiende que el Gobierno de Aragón está impulsado una política de vivienda "seria, útil y pegada al territorio".

En respuesta a las críticas del secretario general del PSOE Teruel y alcalde de Andorra, Rafael Guía, la popular destaca diferentes programas de actuación que se han ido realizando durante la legislatura pasada como las viviendas en Teruel capital, como el impulso del Programa 700, dirigido a los municipios más pequeños, o también una línea específica para viviendas turísticas, como puede ser en Valderrobres (Teruel), donde la falta de vivienda dificulta que tanto los trabajadores como los jóvenes o familias, puedan asentarse durante todo el año.

Casas defiende el "trabajo incansable" del Gobierno de Jorge Azcón en tema de vivienda, "en contra posición veníamos de un Ejecutivo socialista el cual no se ha comprometió con las viviendas, ya que solo se hicieron 86 viviendas" explica la Casas.

La alcorisana explica que, dentro del Plan +3.000, son 39 los municipios. Además, argumenta que "no es una actuación sencilla ni inmediata. Esto no consiste solo en anunciar viviendas y hacerse la foto; implica cerrar acuerdos, preparar suelos y licitar con rigor. Ese trabajo se está haciendo, aunque algunos prefieran ignorarlo".

Casas reivindica que el presidente Jorge Azcón ha situado la vivienda, más que una política social, como "una política de futuro" porque "sin vivienda no hay arraigo, no hay relevo generacional y no hay igualdad de oportunidades en el territorio. Algo de lo que se olvidaron el cuatripartido encabezado por el Partido Socialista", ha reprochado.

La parlamentaria popular ha recordado que el parón por la convocatoria y la situación temporal de gobierno en funciones "ha condicionado enormemente los plazos administrativos", pese a lo cual, ha remarcado, "se ha seguido trabajando y, en breve, se licitará el primer lote que afecta a los municipios de Alagón, Figueruelas y Utebo (los tres en Zaragoza).

"El Gobierno de Aragón sabe que la vivienda es el principal problema para los aragoneses y, más especialmente, para los turolenses, en cuya provincia la vivienda es una herramienta fundamental para fijar población, atraer profesionales y garantizar la igualdad de oportunidades", ha sostenido Casas.