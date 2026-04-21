Los sindicatos médicos denuncian al Gobierno de Aragón en Inspección de Trabajo por no negociar la huelga

Concentración de médicos frente al Hospital Clínico de Zaragoza. - SINDICATOS MÉDICOS

ZARAGOZA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos médicos de Aragón (CESM Aragón y Fasamet) han presentado este martes una denuncia contra el Servicio Aragonés de Salud (Salud) por vulnerar el derecho a la huelga, por lo que consideran un "reiterado incumplimiento de la obligación de negociar de buena fe con el Comité de Huelga".

Así, las organizaciones sindicales han pedido a la Inspección de Trabajo que levante un acta de infracción para imponer las sanciones legales y requiera al Salud "para que cese en la conducta descrita y proceda a entablar una negociación real y efectiva". Con este mismo fin, se ha solicitado también a Trabajo que intervenga como mediador.

Los médicos y facultativos celebran este martes una nueva jornada de huelga autonómica, que continuará hasta el viernes, secundada por en torno al 80% de los profesionales de hospitales y el 50% en Atención Primaria, unas cifras que el Salud rebaja hasta el 9,27%.

También se han celebrado concentraciones de protesta ante el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y el Hospital Obispo Polanco de Teruel, así como ante todos los centros de trabajo para el personal que cumple los servicios mínimos decretados.

Con estas protestas reclaman al Gobierno de Aragón equiparar sus condiciones laborales con las del resto de comunidades y cumplir con los acuerdos sobre Atención Primaria.

Los huelguistas han recordado que esta es ya la décimo sexta jornada de huelga desde diciembre y que en todo momento se han mantenido las mismas cifras de seguimiento, pero que en lugar de atenderlas, el Salud, como órgano empleador, "ha incurrido en conductas contrarias al deber de negociación" y solo ha habido "comparecencias meramente formales de sus representantes, sin voluntad de acuerdo".

La denuncia a Inspección de Trabajo, que se suma a la ya interpuesta en los Tribunales por servicios mínimos "abusivos" durante la huelga, busca "abrir una auténtica negociación, con propuestas que den respuesta a nuestras demandas para mejorar la calidad asistencial en Aragón", han señalado los sindicatos médicos.

UNA INFRACCIÓN DEL DERECHO DE HUELGA

La denuncia recuerda que la ley obliga a las dos partes de una huelga a negociar de forma leal y no obstructiva para poner fin al conflicto, por lo que el Tribunal Supremo ha sentenciado que las conductas empresariales que vacían este principio pueden constituir una vulneración del derecho de huelga.

Las sanciones por incumplir este derecho de audiencia y consulta de los trabajadores y sus representantes es una multa que puede superar, en los casos más graves, los 220.000 euros.

Para los sindicatos médicos este es el caso, ya que el Gobierno de Aragón "está afectando gravemente a la atención sanitaria de los ciudadanos, ya que desde la primera convocatoria de huelga, solo se han celebrado dos reuniones "sin comunicación ni intención de negociación real".

Como muestra, han destacado que enviaron una carta al presidente en funciones, Jorge Azcón, solicitando su intervención y designase representantes con capacidad y voluntad de negociación, "que no ha tenido respuesta".

Los profesionales han subrayado que el fin principal de la denuncia es instar al Gobierno de Aragón a entablar una auténtica negociación "para la que siempre hemos tenido la mano tendida".

De este modo, también se ha solicitado a Inspección de Trabajo que actúe como mediadora, una posibilidad que regula el Real Decreto-Ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo.

En aplicación de esta norma, se ha solicitado igualmente que se convoque a las partes, el Servicio Aragonés de Salud y el Comité de Huelga, a una reunión de mediación "a la mayor brevedad posible" y que en este marco "se promueva un proceso de negociación real y efectiva, de buena fe, orientado a la solución del conflicto".

Estas dos organizaciones sindicales han mostrado su deseo de poder avanzar en un acuerdo, pero también han resaltado que van a continuar las movilizaciones "por la dignidad de nuestra profesión y el futuro de la Sanidad".

Este miércoles, junto con los paros se realizarán nuevas concentraciones al mediodía en los hospitales Miguel Servet (Zaragoza) y Obispo Polanco (Teruel) y los cinco días de huelga autonómica enlazarán con una nueva convocatoria nacional del 27 al 30 de abril, que también reclama al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio de médicos y facultativos. Si sigue sin haber respuesta, el siguiente paro, nacional y autonómico, de médicos y facultativos, será del 18 al 22 de mayo, han advertido.