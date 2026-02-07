Sobrarbe acoge las VII Jornadas de Arqueología centradas en la piedra seca

Cartel de las jornadas de arqueología en la Comarca de Sobrarbe y dedicadas a la técnica constructiva de la piedra seca. - COMARCA DE SOBRARBE

La Comarca de Sobrarbe celebrará los próximos 13 y 14 de febrero de 2026 las VII Jornadas de Arqueología en Sobrarbe, que tendrán lugar en el Salón de Actos Pedro Santorromán de la sede comarcal, en Boltaña (Huesca).

El evento está organizado por la Comarca de Sobrarbe en el marco del programa Interreg POCTEFA PETRA, un proyecto cultural de puesta en valor, preservación y promoción del patrimonio arquitectónico en piedra seca en el Pirineo.

Bajo el título 'Piedra seca', esta nueva edición se centra en esta técnica constructiva ancestral, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial, y considerada un elemento identitario compartido en todo el territorio pirenaico.

Las jornadas pretenden poner en valor el papel de la piedra seca en la configuración del paisaje, así como su relevancia histórica, cultural y social.

El programa contará con la participación de ponentes procedentes de España, Francia y Andorra, algunos de ellos socios del proyecto Interreg POCTEFA PETRA, que abordarán diferentes aspectos relacionados con la arquitectura tradicional vinculada al pastoralismo, las excavaciones arqueológicas en alta montaña, como las desarrolladas en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la restauración de bienes culturales y la puesta en valor de paisajes humanizados.

Las VII Jornadas de Arqueología en Sobrarbe están abiertas al público interesado, tanto profesionales del ámbito de la arqueología y el patrimonio como a cualquier persona interesada en la historia y la cultura del territorio.

Con esta iniciativa, la Comarca de Sobrarbe reafirma su compromiso con la divulgación científica, la protección del patrimonio cultural y la cooperación transfronteriza, consolidando estas jornadas como una cita de referencia en el calendario cultural de la comarca.

Petra es un proyecto cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027).

El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra.