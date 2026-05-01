Sobrarbe impulsa la VI edición del Taller de Piedra Seca para recuperar una técnica tradicional del Pirineo

AÍNSA (HUESCA), 1 (EUROPA PRESS)

La Comarca de Sobrarbe y el Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos han puesto en marcha la sexta edición del Taller de Piedra Seca, una iniciativa formativa gratuita que tiene como objetivo recuperar, transmitir y poner en valor esta técnica constructiva tradicional profundamente ligada al paisaje pirenaico.

El taller, que se desarrollará a lo largo del mes de mayo, está dirigido tanto a personas interesadas en iniciarse en esta práctica como a profesionales de la construcción, la restauración o la gestión del patrimonio que deseen ampliar o actualizar sus conocimientos. Las plazas son limitadas y la inscripción ya puede realizarse a través de la web del Geoparque.

Esta actividad se enmarca en el proyecto europeo PETRA y refuerza el compromiso del territorio con la conservación del patrimonio cultural inmaterial y la promoción de prácticas sostenibles vinculadas al medio rural.

UN SABER ANCESTRAL RECONOCIDO POR LA UNESCO

La técnica de la piedra seca fue inscrita en 2018 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, un reconocimiento que pone de relieve su valor cultural, paisajístico y ambiental. Se trata de un sistema constructivo que utiliza piedras colocadas sin ningún tipo de mortero, permitiendo levantar muros, bancales o refugios perfectamente integrados en el entorno.

Desde la organización destacan que su recuperación no solo contribuye a preservar el patrimonio, sino que también permite transmitir conocimientos tradicionales que siguen teniendo aplicación en la actualidad, especialmente en ámbitos como la restauración paisajística o la construcción sostenible.

El taller combina formación teórica y práctica para ofrecer una visión completa de esta técnica. La sesión teórica se celebrará el 15 de mayo en formato virtual, mientras que las sesiones prácticas se desarrollarán en diferentes grupos a lo largo del mes, en horario de mañana, con el fin de facilitar la participación y adaptarse a distintos perfiles.

En concreto, las prácticas se distribuirán en cuatro grupos con fechas distintas: los días 16, 17 y 23 de mayo (Grupo A); 18, 19 y 20 de mayo (Grupo C); 24, 30 y 31 de mayo (Grupo B); y 25, 26 y 27 de mayo (Grupo D).

EL PROYECTO PETRA Y LA COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA

El Taller de Piedra Seca forma parte del proyecto PETRA, una iniciativa de cooperación transfronteriza impulsada en el marco del programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027). Este proyecto tiene como finalidad valorizar el patrimonio cultural vinculado a la piedra seca en el ámbito pirenaico mediante acciones de investigación, formación, documentación y difusión.

PETRA está cofinanciado al 65% por la Unión Europea y busca reforzar la integración económica y social de los territorios fronterizos, promoviendo la cooperación y la puesta en valor de un patrimonio común que trasciende fronteras.

A través de iniciativas como este taller, se pretende fomentar la identificación de la población con su entorno y contribuir a un modelo de desarrollo territorial sostenible, en el que el patrimonio cultural se convierta en un recurso activo.

FORMACIÓN PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

Desde la Comarca de Sobrarbe subrayan que este tipo de actividades permiten mantener vivo un conocimiento tradicional que ofrece soluciones constructivas respetuosas con el medio ambiente y adaptadas a las características del territorio.

La piedra seca, además de su valor histórico y cultural, se presenta como una técnica con futuro en el contexto actual, en el que se buscan alternativas sostenibles y eficientes en el ámbito de la construcción y la ordenación del paisaje.

El taller se consolida así como un espacio de aprendizaje y transmisión intergeneracional, en el que el conocimiento de los mayores se combina con el interés de nuevas generaciones por recuperar y aplicar técnicas tradicionales.

Con esta sexta edición, Sobrarbe reafirma su apuesta por la conservación del patrimonio y por un desarrollo rural que pone en valor sus recursos propios, integrando tradición, sostenibilidad e innovación.