La socialista Lola Ranera defiende "mimar" la sanidad pública y "blindarla" ante los "intentos de privatización" del PP

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, segunda por la izquierda, en la Carrera de la Mujer celebrada este domingo. - LOLA RANERA

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha participado este domingo en la Carrera de la Mujer, donde ha hecho hincapié en la necesidad de "mimar y cuidar" la sanidad pública y "blindarla" ante "cualquier intento de privatización de los gobiernos del PP".

Ranera ha reivindicado un servicio público "de calidad" porque "nos garantiza igualdad y nos iguala a toda la ciudadanía" en una jornada en la que una marea rosa formada por 15.000 deportistas ha mostrado su compromiso con las afectadas por el cáncer recorriendo las calles de la capital aragonesa. La socialista ha ensalzado esa gran muestra de solidaridad para "plantar cara a la vida y luchar contra el fantasma del cáncer".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha reprochado la "deriva" del Partido Popular en las comunidades donde gobierna, al apostar por la "privatización de la sanidad". "Hoy quiero mostrar la solidaridad con esas más de 2.000 mujeres andaluzas que desgraciadamente están sufriendo en estos momentos esa situación", ha lamentado en alusión a la crisis sanitaria por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama, que entre 2023 y el presente año, han afectado a dos millares de mujeres, cuyas pruebas resultaron "no concluyentes", lo que no se les notificó ni tampoco fueron citadas para un seguimiento.

Ante esta crisis sanitaria, Ranera ha hecho hincapié en que el grupo municipal socialista ha presentado este mes una moción en el Pleno de octubre para defender la sanidad pública, exigir la dimisión del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla "como máximo responsable de todo lo que ha pasado" y, por supuesto, "solidarizarnos con las mujeres andaluzas y todas aquellas mujeres, también en Aragón, afectadas en estos momentos de cáncer, así con sus familiares".

Por otra parte, Ranera también ha pedido al Gobierno de Aragón que escuche la petición de la Asociación Amac Gema, que ha solicitado aumentar la franja de los cribados de mama entre una horquilla de 45 a 75 años, porque es "prioritario para la detención precoz".