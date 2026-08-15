Las solicitudes para beneficiarse del cheque-bebé de Cariñena (Zaragoza) pueden presentarse hasta el 7 de septiembre

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CARIÑENA (ZARAGOZA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cariñena ha abierto la sexta convocatoria de las ayudas municipales al nacimiento o adopción de hijos, conocidas como 'Bonos Consumo Cheque-Bebé', una iniciativa impulsada por las Concejalías de Infancia y de Industria y Comercio que busca apoyar a las familias del municipio en los gastos derivados de la llegada de un nuevo miembro y favorecer las compras en el comercio local. La convocatoria está dotada con 27.800 euros y las solicitudes podrán presentarse hasta el 7 de septiembre de 2026.

Con este programa, el Ayuntamiento concederá 200 euros por cada hijo o hija nacido o adoptado, menor o igual de cinco años, a las personas que cumplan los requisitos establecidos en las bases.

Así, en esta edición podrán beneficiarse las familias con hijos nacidos o adoptados en los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

El importe de la ayuda deberá destinarse a la compra de productos o servicios en los comercios de Cariñena adscritos al Plan de Comercio Local, contribuyendo así tanto al apoyo de las familias como a la dinamización de la actividad económica del municipio. La ayuda es, además, compatible con cualquier otra subvención concedida por el mismo motivo.

En el caso de padres divorciados o separados, ambos progenitores podrán solicitar la ayuda, percibiendo cada uno la parte proporcional correspondiente a su tiempo de custodia.

Para acceder a este cheque-bebé es imprescindible ser español o contar con residencia legal en el país, 12 meses de empadronamiento en Cariñena --en caso de que sólo uno de los progenitores esté, recibirá el 50% del importe-- o estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Cariñena, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.