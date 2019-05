"Somos el verdadero voto útil, la izquierda responsable y comprometida", afirma Soro (CHA)

Actualizado 19/05/2019 15:53:00 CET

CHA ha celebrado este domingo su mitin central, en el que se ha recordado a Chesús Bernal

El candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha asegurado que CHA es "el verdadero voto útil, la izquierda responsable y comprometida". Así, ha sostenido que sin la formación no habrá gobierno progresista en Aragón.

Soro ha participado en un acto central de campaña, que ha tenido lugar en el Centro Cívico 'Río Ebro' de la capital aragonesa, en el que se ha recordado a Chesús Bernal, uno de los fundadores de CHA, que fue dirigente de la formación aragonesista y diputado autonómico, fallecido el pasado 22 de marzo.

En el mitin han intervenido los candidatos de CHA a la Alcaldía de Zaragoza, Carmelo Asensio; a las Cortes por el Alto Aragón, Joaquín Palacín; a la Alcaldía de Huesca, Sonia Alastruey; a las Cortes por Teruel, José Manuel Salvador; a la Alcaldía de Teruel, Marisa Romero, y a las elecciones europeas en Compromiso por Europa, Ruth Pina.

Soro ha recordado que no hay que olvidar que el fundamento de la democracia es "la tolerancia, el respeto y la no discriminación", una tolerancia que vuelve a estar en riesgo por la presencia de nuevos partidos políticos de extrema derecha, que ha afirmado que "sobran": "Nos merecemos, un país de inclusión, de respeto al diferente".

En este contexto, ha remarcado que sin CHA Aragón sería "distinto", ya que la formación ha defendido "como nadie" el territorio y a su "gente". "Hemos defendido nuestros ríos, montañas, el derecho de Aragón a construir nuestro futuro, creemos en Aragón y hemos demostrado que somos diferentes, que es posible estar en política de otra manera".

De esta forma, el también presidente de CHA ha recordado que en los más de 30 años de vida de Chunta no se ha registrado "ningún caso de corrupción" dentro de sus filas, lo que demuestra la "honradez" y "coherencia" de las personas que forman parte de este proyecto político. Así, ha recordado que la apuesta de Chunta es por un desarrollo sostenible "para todos los aragoneses".

"El voto a CHA es votar Aragón, futuro, quien vota a CHA sabe para qué servirá su voto, no nos escondemos, no damos excusas, el voto a CHA solo servirá para construir gobierno de izquierdas, somos imprescindibles para que en Aragón haya un gobierno progresista, sin nosotros no lo habrá, será imposible", ha puntualizado.

El también consejero del Gobierno de Aragón ha considerado que a Aragón le ha ido "muy bien" con CHA, pero queda "mucho por hacer". Ha subrayado que si la formación no hubiese estado estos cuatro años en el Ejecutivo autonómico, la despoblación no habría protagonizado "la agenda política" y la línea ferroviaria de Canfranc seguiría "en el abandono y en el olvido". "Somos la generación que reabrirá Canfranc", ha aseverado.

El candidato a la Presidencia ha mencionado que, sin Chunta, no habría habido política lingüística: "Hemos dignificado el uso de nuestras lenguas, pero sobre todo hemos demostrado que estamos preparados para gobernar, que sabemos hacerlo desde la cercanía, que somos buena gente cuidando de su gente, que somos el verdadero voto útil, la izquierda responsable y comprometida".

"Sin Chunta Aragonesista hoy Aragón sería muy distinto. Hemos contribuido a aragonesizar Aragón. Hemos defendidos como nadie nuestro territorio. Hemos sabido mirar más allá del presente y plantear propuestas innovadoras, hemos sabido anticiparnos", ha detallado.

En este contexto, ha recalcado que el próximo 26 de mayo los ciudadanos se juegan "el futuro, y no sólo el de los próximos cuatro años". Por ello, ha detallado que hay que llevar las urnas de "ilusión".

SIN CHA ARAGÓN NO ESTÁ EN EUROPA

La candidata de Compromiso por Europa a las elecciones europeas, Ruth Pina (CHA), ha dicho que sin Chunta Aragonesista "Aragón no estará en Europa". Se ha mostrado confiada en que, con la formación, se producirá la reapertura de la línea internacional de Canfranc.

Además, ha puntualizado que CHA impulsará una "Europa verde", que "apuntale la nueva cultura del agua" y se mantenga "firme" para decir que no al trasvase del Ebro. "Una Europa que sea garante de las lenguas, que luche contra las desigualdades y cuide de las personas, una Europa feminista porque el futuro o es feminista o no habrá futuro, que rompa los techos de cristas y la brecha salarial".

Igualmente, ha incidido en que es necesaria una Europa que luche contra la despoblación con medidas "eficaces y realistas" porque es "un problema real y prioritario".

"VIENTO QUE ARRANQUE LOS MATOJOS"

El candidato de CHA a la Alcaldía de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha mencionado, haciendo alusión al 'Canto a la libertad' de José Antonio Labordeta, que CHA va a ser "ese viento que arranque los matojos de la desigualdad y limpie los caminos para conseguir una sociedad justa". Una brisa que recorrerá "todos los rincones de Aragón" y que hará que "el viento fresco" entre "por las puertas del Ayuntamiento, que buena falta le hace".

A su juicio, Zaragoza en Común (ZeC) se ha convertido en "decepción en común", por lo que ha incidido en que es necesario abrir en el consistorio otra etapa que recupere la ilusión "y eso lo puede conseguir CHA porque tenemos una candidatura de primera".

"Nos vamos a dejar la piel por Zaragoza, tenemos un programa de primera pero sobre todo tenemos credibilidad y honradez, nosotros no cambiamos de chaqueta, no vendemos a nuestra gente por un puñado de monedas de planta". Así, ha hablado de los valores de la formación y de la importancia de luchar contra la discriminación de las mujeres: "El futuro de Zaragoza y de nuestra sociedad se escribe con nombre de mujer".

Por otra parte, ha querido lanzar un "mensaje para navegantes" y decir, "sobre todo al PSOE", que el gobierno de Zaragoza lo deciden los zaragozanos con su voto y que la ciudad "no va a ser moneda de cambio de nadie".

DESPOBLACIÓN

La candidata de CHA a la Alcaldía de Teruel, Marisa Romero, ha incidido en que ahora los ayuntamientos son "más imprescindibles que nunca" para luchar contra la despoblación y respaldar a todas aquellas personas que han decidido quedarse en sus pueblos. En la misma línea se ha mostrado el candidato a las Cortes por la provincia turolense, José Manuel Salvador, quien ha comentado que ha decidido dar el paso del Ayuntamiento de Ejulve precisamente para trabajar desde el Parlamento aragonés en ayudar a fijar población en los pequeños municipios.

La candidata de CHA a la Alcaldía de Huesca, Sonia Alastruey, ha defendido el trabajo que ha hecho la formación en la localidad durante tantos años, ya que ha sostenido que trabajan para dar "soluciones" a los oscenses. Mientras, el candidato a las Cortes por la provincia oscense, Joaquín Palacín, ha aclarado que si gana la "derecha" Aragón volverá a los proyectos "insostenibles y nefastos para el territorio".

HOMENAJE A CHESÚS BERNAL

El acto ha comenzado con un concierto de Los músicos de Bogdan, que han tocado varias canciones, entre ellas, 'El Canto a la libertad', de José Antonio Labordeta, que ha puesto en pie a las más de 200 personas que han llenado el auditorio del centro cívico.

La importancia de que en Aragón haya gobiernos progresistas, la despoblación y el feminismo han sido los asuntos que han centrado los discursos de los candidatos, en un acto que ha sido muy emotivo por el homenaje realizado a uno de los fundadores de CHA, Chesús Bernal, fallecido a los 59 años.

Así, el mitin ha empezado con unas palabras de recuerdo a Bernal y con unos vídeos con su primer discurso en las Cortes de Aragón, cuando CHA consiguió por primera vez representación en 1995, y con varias de sus intervenciones.

La familia del político ha subido al escenario, recibiendo un largo aplauso por los asistentes, y Elena Bandrés, viuda de Bernal, se ha dirigido a los asistentes para agradecer este homenaje.