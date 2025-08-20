SoNna Huesca 2025: Maruja Limón reemplaza a Morochos en Llanos de Planduviar por enfermedad

Archivo - Concierto de la artista Maruja Limón en el festival AirénFest, a 12 de julio de 2025, en Campo de Criptana, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

HUESCA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un problema médico de uno de los componentes del grupo madrileño Morochos ha obligado a la suspensión del concierto previsto en Los Llanos de Planduviar (Broto, Huesca) este sábado, 23 de agosto. En su lugar, el Festival Sonidos de la Naturaleza SoNna Huesca ha programado a las barcelonesas Maruja Limón.

La iglesia de San Miguel de Linás de Broto (Torla), los Llanos de Planduviar (Broto) y el Sendero El Cornato de Bielsa son los escenarios previstos para la trilogía musical de Sobrarbe el próximo fin de semana. La franco japonesa Maïa Barouh, Maruja Limón y Gregotechno, forman el cartel definitivo del fin de semana, ha informado la Diputación Provincial de Huesca (DPH), organizadora del Festival.

Maruja Limón es un sexteto femenino residente en Barcelona con una música vitalista que oscila entre el flamenco, el pop y los ritmos latinos. La banda se formó a finales de 2014 con la intención de experimentar a través de las inquietudes de cada una de ellas. Las seis son compositoras y arreglistas de sus propios temas, algo que se refleja en la frescura y cercania que transmiten en sus directos.

Su primer trabajo, 'Más de ti' (2018), les valió el premio a Mejor Artista Emergente en los Premios ARC 2018. Con su segundo álbum, 'Ante Mí' (2019), obtuvieron una nominación a Mejor Álbum de Músicas del Mundo en los Premios MIN 2020.

'Te como la cara es el nuevo trabajo de la banda, dividido en dos EP: 'Te como lacara (A)', lanzado en marzo de 2024, y 'Te como la cara (B)', publicado en octubre pasado. Es un recorrido por la geografía de la rumba catalana, flamenca, quinqui, mestiza y latina, en una encrucijada de sonidos experimentales, electrónicos y orgánicos.

Maruja Limón ha recorrido escenarios de festivales internacionales en lugares como Turquía, Marruecos y Estados Unidos, algo que les valió una nominación a los Premios ARC 2024 en la categoría de Mejor Gira Internacional.

El sexteto arranca 2025 con su primera gira por Estados Unidos, que las ha llevado a ciudades como Nueva York, Washington y Filadelfia. Las catalanas continuarán su tour por Madrid, Barcelona, París y otros destinos.