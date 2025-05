Soria (PSOE) afirma que "Azcón no sería nadie" sin oponerse a Pedro Sánchez y echa en falta "alguna iniciativa"

ZARAGOZA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario del PSOE de las Cortes de Aragón, Leticia Soria, ha afirmado este martes que el presidente de la comunidad autónoma, Jorge Azcón, "no sería nadie" sin oponerse al Ejecutivo central de Pedro Sánchez, y ha echado en falta "alguna iniciativa".

En el ecuador de la legislatura "no conocemos ningún proyecto impulsado y gestionado por él", ha asegurado Soria en rueda de prensa, añadiendo que "lo que está haciendo hasta ahora Azcón es vivir de rentas".

"Está gestionando por inercia" y el estado de los servicios públicos es "lamentable", ha continuado la portavoz adjunta del PSOE, quien ha puesto el ejemplo de la sanidad, en alusión a las listas de espera, la escasez de profesionales sobre todo en el medio rural o el cierre de camas hospitalarias durante el verano en Teruel.

En el caso de la educación hay "un ataque constante" a la escuela rural, ha dicho, mencionando el anunciado cierre del Centro Rural de Innovación Educativa (CRIE) de Benabarre (Huesca), destacando también "el estado en que se encuentran los servicios sociales".

"El Gobierno de Aragón no se da cuenta de que tiene competencias, de que es quien gobierna la Comunidad Autónoma", ha enfatizado Leticia Soria, agregando que "la única competencia que parece tener muy interiorizada es la de criticar todos los programas financiados por el Gobierno central".

"EL NO POR EL NO"

"Todo les va mal, todo les parece mal, es el no por el no, y lo cierto es que al final están perdiendo credibilidad porque no siempre todo puede estar mal y no siempre tiene que ser la confrontación", ha recalcado.

A juicio de la diputada del PSOE, "hay un problema de gestión del Gobierno de Aragón en esta comunidad autónoma, donde tienen competencia lo que hacen es delegar y echar la culpa al Gobierno central" porque "eso es más fácil que ponerse a trabajar y ser ellos mismos los que acometan y ejecuten las competencias que les son propias".

"De lo único que puede ser culpable el señor Sánchez en esta comunidad autónoma es de haber enviado más de 25.000 millones de euros a Aragón desde que está de presidente del Gobierno central, y eso lo podemos ver en multitud de proyectos, y por cierto, son 7.700 millones más que lo que en su momento dio Mariano Rajoy", ha apuntado Soria.

Sin embargo, "ante ello cero propuestas, confrontación, y cada vez que el Partido Popular vota, Aragón pierde dinero, y lo veíamos con el voto de la senda de estabilidad, donde perdimos más de 200 millones".

Leticia Soria ha rechazado "las críticas permanentes del Partido Popular, la falta de iniciativas del Gobierno autonómico tras dos años de legislatura, la insumisión a la hora de cumplir la ley y de cooperar institucionalmente con otras administraciones públicas, la radicalidad y la ruptura tradicional de consensos de esa tierra de pactos, por los que se ha caracterizado siempre la comunidad autónoma de Aragón".

"Ya es hora de que el Gobierno de Aragón asuma su responsabilidad y sus competencias, y que se entere de una vez por todas de que son ellos los que están gobernando en Aragón y gestionando esta comunidad autónoma", ha concluido.