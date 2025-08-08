Soria (PSOE) cree que el Gobierno de Azcón actúa por "inercia y reacción" y no es "sostenible"

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE Aragón, Leticia Soria, ha afirmado este viernes que el Gobierno autonómico de Jorge Azcón actúa por "inercia y reacción", lo que no es "sostenible".

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha considerado que el Gobierno regional "no es cortoplacista, sino peor, va día a día improvisando, apagando fuegos y no generando ningún horizonte claro ni certidumbres a la ciudadanía".

Además, "todo está ocurriendo sin transparencia, no hay comparecencias y no se está rindiendo cuentas", se ha quejado Leticia Soria, asegurando que "la información clave se oculta y llega tarde, cuando no hay margen de maniobra".

"El Gobierno sigue en su línea de no responder cuando hayy una pregunta delicada sobre los viajes del presidente", ha enfatizado la diputada del PSOE, añadiendo que "falta información total respecto al presidente".

A los populares "no les gusta reconocer que Azcón no ha estado en la Comunidad cuando se le ha necesitado, pero es lo que hay, ha estado ausente cuando la Comunidad le ha necesitado", poniendo el ejemplo de la DANA que afectó a Tarazona (Zaragoza), ante la que Azcón anunció su visita, que finalmente no llevó a término, aunque "se le esperó".

Leticia Soria ha criticado que algunas respuestas escritas del Gobierno a preguntas de la oposición "se despachan con frases de once palabras" y ha preguntado "si este es el respeto que se puede tener a las Cortes".

"Incluso parece que no existe la voluntad del Gobierno de Aragón de cumplir los mandatos de las Cortes que se aprueban por la mayoría de los diputados".

"El ejemplo por excelencia de la opacidad lo tenemos en la prórroga presupuestaria", ha continuado Soria, indicando que desde marzo no han respondido los Departamentos al grupo socialista sobre los planes ante este escenario de prórroga: "No hay una respuesta clara ni explicación", ha lamentado.

De esta forma, "no sabemos nada, no sabemos qué criterios están aplicando, cómo van a garantizar la continuidad de determinados proyectos, no sabemos si están gastando y en qué", lo que responde a "una falta de estrategia que se añade a la ausencia de transparencia en las instituciones".

La parlamentaria del PSOE ha asegurado que "gobernar no es decidir en la sombra", reclamando al Ejecutivo que explique "qué está pasando con los Departamentos ante la prórroga presupuestaria". La Comunidad Autónoma necesita "un Gobierno que respete las reglas del juego democrático y actúe con transparencia".

"Si eso no funciona la ciudadanía no se entera de las cosas y la oposición está silenciada", ha manifestado Soria, añadiendo que también "se debilita" el sistema democrático porque "no se puede fiscalizar lo que no conocemos".

"Cada día reina más la incertidumbre", pero "siguen intactas las aspiraciones de Azcón para llegar a Madrid", ha enfatizado la diputada del PSOE, subrayando: "No queremos a Azcón con las maletas preparadas para marcharse en cualquier momento a Madrid", sino "un presidente que esté en Aragón, por Aragón y para Aragón", observando que el paro ha subido, afectando especialmente a las mujeres, y las exportaciones han caído.