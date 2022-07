Soro aplicará la Ley de Urbanismo ante las "trabas" del Ayuntamiento a la construcción de la Residencia 'Pirineos'

El consejero destaca que es un proyecto de excepcional interés público para dar una solución habitacional a los jóvenes

ZARAGOZA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha comunicado al Ayuntamiento de Zaragoza que ha iniciado el procedimiento para la aplicación del artículo 240 de la Ley de Urbanismo de Aragón que le permite iniciar las obras para la construcción de una residencia con 336 alojamientos para jóvenes en la Avenida de los Pirineos de Zaragoza. Una medida que se adopta "tras constatar el retraso y las trabas sistemáticas del Ayuntamiento de Zaragoza para conceder la licencia de obras", según han indicado desde el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.

Con la aplicación de esta herramienta legal, los trabajos podrían comenzar en el mes de septiembre u octubre.

La residencia para jóvenes en la Avenida de los Pirineos es un edificio con 336 alojamientos equipados con dormitorio, baño y mini cocina, que cuenta con espacios comunes, salones y cocinas, y con otros espacios como sala de coworking, lavandería. Se levantará en un solar de la Avenida de los Pirineos, en la margen izquierda, que está calificado como suelo para equipamientos de asistencia y bienestar social y que permite la construcción de residencias con usos comunes.

Antes de la licitación del proyecto, que se hizo a través de una concesión demanial, se solicitó del Ayuntamiento de Zaragoza un informe sobre las diferentes circunstancias que afectaban a la parcela a que se refería la concesión, sita en la Avenida de los Pirineos, 2, identificada como A.19.02 EA (PU), en aplicación de las Normas Urbanísticas del Plan General, han informado desde el Ejecutivo autonómico.

El informe fue emitido el 3 de marzo de 2021, concretando superficie de parcela, edificabilidad máxima, alturas admisibles y usos posibles, en el que se explicitaba que el uso de residencia colectiva para jóvenes con fines sociales estaba entre los admitidos.

La empresa adjudicataria de las obras Aloha Pirineos SL solicitó la licencia el pasado mes de febrero. Se recabaron los informes favorables en materia de prevención de incendios y seguridad y en materia de movilidad, pero la Unidad Jurídica de Licencias requirió más información sobre los usos compartidos en el mes de marzo. Tras el traslado de la documentación, en julio, ha vuelto a solicitar la misma información y ha señalado que el proyecto no es

compatible con el uso urbanístico de la parcela, contradiciendo su propia respuesta del mes de marzo de 2021.

El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha recordado las Normas Urbanísticas del PGOU de Zaragoza, en cuyo artículo 2.7.13.4 (equipamientos de asistencia y bienestar social) explica lo siguiente respecto a los espacios comunes de relación, comunicación, información y ocio: "Uso de equipamiento colectivo, público o privado, dedicado a la asistencia no médica o quirúrgica de personas, con o sin internamiento, y a las tareas de investigación, prevención, orientación, información, administración y otras consecuentes con dicha prestación".

Asimismo, añade el citado artículo que "cuando comprenda el alojamiento, deberá cumplir el conjunto de normas propias del uso asistencial y del de residencia comunitaria. A título de ejemplo, se incluyen en este uso los centros para la prestación de servicios o ayudas relacionados con la asistencia geriátrica, la de enfermos crónicos o minusválidos físicos y psíquicos, el tratamiento de toxicómanos, la atemperación de la pobreza extrema y de la desprotección jurídica, los albergues de beneficencia, los centros de protección de menores, o los pisos tutelados y protegidos, siempre que no se produzca fragmentación de la propiedad, que la gestión sea unitaria, que existan espacios comunes con el fin de favorecer la relación social, la comunicación, la información y el ocio, y que se atengan a la normativa sectorial que les sea de aplicación.

PROYECTO PRIORITARIO PARA LA JUVENTUD Y PARA LA CIUDAD

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha manifestado que el Gobierno de Aragón lleva mucho tiempo trabajando para construir en el solar de la Avenida de los Pirineos un residencia con servicios comunes, con 336 alojamientos en alquiler asequible, que haría posible en parte paliar el problema que tienen los jóvenes de acceso a la vivienda".

Ha continuado diciendo que donde se va a impulsar dicha residencia es en una parcela de equipamiento de asistencia y bienestar social y, por lo tanto, "este uso de residencia colectiva para jóvenes entra de lleno en los usos que están permitidos en la parcela". El Plan General "específicamente dice que en este tipo de equipamientos tiene que haber obligatoriamente servicios comunes para facilitar la relación social y el ocio entre quienes vivan en este equipamiento", ha apuntado Soro.

El titular de Vivienda ha apreciado que "teníamos claro que era compatible el uso, pero a pesar de eso el año pasado pedimos un informe al Ayuntamiento de Zaragoza, tenemos un informe de marzo de 2021, en el que concluye de forma taxativa que este uso, la residencia comunitaria de jóvenes es compatible con los usos permitidos en esta parcela". Una vez comprobada esta circunstancia se solicitó una concesión demanial para promover la residencia y se adjudicó a una empresa que en febrero de este año pidió licencia hace cinco meses.

"Durante estos cinco meses el Ayuntamiento ha estado enredando, todavía no tenemos la licencia, nos está pidiendo algunas cuestiones que hemos ido contestando, pero la gota que ha colmado el vaso fue la semana pasada cuando dijo que en esta parcela este uso de residencia no es admisible, incluso nos llegan a decir que los servicios comunes no pueden hacerse en esta parcela".

Para José Luis Soro, "esto es gravísimo porque basta con leer el Plan General para ver que si es compatible la residencia de jóvenes y que sí es obligatorio que haya servicios comunes, pero, sobre todo, es muy grave porque "el propio ayuntamiento tiene un proyecto de

similares características en el Parque Torre Ramona, con 80 viviendas con espacios comunes en la calle Fray Luis Urbano, se hace más incomprensible si cabe que no nos concedan licencia mientras pretenden aplicar el mismo modelo en otra parte de la ciudad".

El consejero ha incidido en que se inició el proceso con una tramitación municipal "entendiendo que un proyecto de esta naturaleza, de interés público y que viene a solucionar los problemas de vivienda de los jóvenes iba a entenderse como un proyecto importante, pero vemos que el Ayuntamiento está aprovechando los recursos para solicitar una y otra vez más información, para frenar el inicio de las obras y retrasar la puesta en marcha de los alojamientos".

"Entendemos que hay que dar soluciones habitacionales a los jóvenes y este es el planteamiento ideal para conseguirlo, un proyecto excepcional de interés público", ha agregado.

Por ello, el consejero ha asegurado lo siguiente: "Vamos a usar la herramienta que nos permite el artículo 240 de la Ley de Urbanismo para que las obras, que ya podrían estar en marcha, comiencen en el menor tiempo posible, y tanto si el Ayuntamiento muestra su conformidad como si no, en el plazo de un mes podrían comenzar los trabajos".

"Si el Ayuntamiento nos dice que no es compatible, previo informe del Consejo Provincial de Urbanismo, elevaré el expediente al Consejo de Gobierno y con arreglo al citado artículo podrá decidir ejecutar la obra de forma inmediata, es decir, a más tardar en septiembre u octubre", ha esgrimido.

El Consistorio "lo que está es poniéndonos trabas, dificultando algo que es absolutamente urgente y necesario", ha considerado el consejero, quien ha apostillado que "hay temas en política que deberían entenderse como una prioridad y las administraciones deberíamos remar juntas para que se consigan, así ocurre con muchos temas en Aragón".