Soro (CHA): "Hay que diseñar estrategias demográficas, no se puede improvisar y no valen las políticas de los 60"

Publicado 24/05/2019 9:29:58 CET

ZARAGOZA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Chunta Aragonesista (CHA) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha afirmado --en declaraciones a Europa Press-- que "hay que diseñar estrategias de política demográfica porque no se puede improvisar" y "no puedes dejarte llevar por inercias, no valen las políticas de natalidad de los años 60".

José Luis Soro ha dejado claro que desarrollar la Directriz de Política Demográfica exige "un proceso muy participativo para consensuar los objetivos", ya que contiene hasta 380 medidas de ámbitos como la educación, la sanidad, la banda ancha, la vivienda, el ocio y la cultura.

Ha recordado que en las Tierras Altas de Escocia "llevan 50 años" con políticas para revertir el descenso poblacional, por lo que "lo importante es empezar a trabajar pero saber hacia dónde hay que ir caminando".

El también presidente de Chunta ha recordado que esta legislatura se ha puesto en marcha el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional, que "no es para perder el tiempo, es para tener toda la información, intercambiar experiencias, coordinar las Administraciones" con la participación de las asociaciones empresariales, agrarias, sindicales, vecinales y la universidad.

También ha destacado la creación del Fondo de Cohesión Territorial, mediante el Departamento de Vertebración del Territorio concede ayudas mediante el procedimiento de concurrencia competitiva "para hacer un cambio radical de enfoque, para trabajar de abajo a arriba y que ayuntamientos y comarcas decidan qué necesitan".

"Hemos financiado hasta 180 proyectos concretos en materia de banda ancha, escuelas infantiles, asistencia a personas mayores, espacios de co-working, ocio, cultura y vivienda: microcirugía para cuestiones concretas y decididas desde el territorio para hacerlas realidad".