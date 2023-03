Soro destinará 21,3 millones para adquirir hasta 2025 unas 195 viviendas destinadas al alquiler social

ZARAGOZA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón ha publicado este martes en el BOA el anuncio de la convocatoria de la ampliación del parque público de viviendas para alquiler social. Se adquirirán unas 195 viviendas hasta 2025 con un coste para el Departamento y el Mitma de 21,3 millones de euros.

En rueda de prensa, el consejero, José Luis Soro, ha dado a conocer esta iniciativa, que se canalizará a través de la sociedad pública autonómica Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), cuyo objetivo es "atender tanto la emergencia habitacional de familias vulnerables como el acceso a la vivienda a precio asequible a los colectivos que se enfrentan a más dificultades, como los jóvenes".

El Mitma aportará 13 millones de euros, el 60 por ciento, y el Gobierno regional los 8,3 millones restantes, adquiriendo las viviendas SVA a "cualquier persona física o jurídica", cada una de una o varias viviendas y ubicadas principalmente en Zaragoza, pero también en cualquier otro municipio de la Comunidad Autónoma.

Una vez las compre SVA pasarán a formar parte del parque público y serán de alquiler social. Las viviendas deberán cumplir unos requisitos, entre otros que su superficie útil no sea inferior a 55 metros cuadrados, "salvo excepciones debidamente justificadas"; que tengan unas condiciones de seguridad estructural, accesibilidad y habitabilidad; que su acondicionamiento o reforma no cueste más de 8.000 euros, IVA incluido; que no tengan más de 60 años de antigüedad y cuenten, como mínimo, con salón, cocina, dormitorio y baño, así como electricidad, agua potable y sistema de evacuación de aguas residuales.

Los propietarios deberán estar al corriente de los gastos de comunidad, suministros e impuestos, tener registradas las propiedades y que estén libres de cargas, servidumbres y gravámenes.

Los interesados deberán presentar sus solicitudes conforme al modelo publicado en el BOA y acompañarlo de documentación como la certificación literal del Registro, la certificación catastral y una declaración responsable del estado del inmueble, así como autorizar la inspección de los técnicos de SVA y comunicar el precio al que se ofrece la vivienda, que no podrá ser superior a 1.500 euros por metro cuadrado construido, incluyendo impuestos.

El plazo se abre este miércoles y se extenderá hasta el 16 de octubre, repitiéndose las convocatorias el 15 de enero de 2024 y 2025, pudiendo presentarse las solicitudes por varias vías: electrónicamente, a través de la plataforma de contratación del sector público, y presencialmente, por correo postal o mensajería en las oficinas de SVA en Plaza.

SVA solicitará una tasación a una entidad homologada por el Banco de España y emitirá un informe favorable o desfavorable sobre el que se pronunciará el Consejo de Administración de la sociedad pública, disponiendo el solicitante de 15 días para comunicar si acepta el precio y aportar la documentación que le sea requerida.

Las viviendas se alquilarán a un precio no superior de 5 euros mensuales por metro cuadrado, actualizándose al IPC, y los inquilinos no podrán tener rentas anuales que superen tres veces el IPREM, 2.000 euros mensuales, lo que el Mitma y el Ejecutivo regional podrán modificar mediante acuerdo.

"Con esta convocatoria damos un paso importante para incrementar a corto plazo el parque de vivienda de alquiler, a la vez que buscamos otras fórmulas para incrementarlo", ha dicho Soro.