Sos del Rey Católico celebra sus jornadas medievales "El Nacimiento de un Rey" en memoria de Fernando II de Aragón

ZARAGOZA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sos del Rey Católico celebra sus jornadas "El Nacimiento de un Rey", que tendrán su punto álgido este fin de semana cuando este municipio zaragozano viaje a finales del siglo XV a través de la recreación de la vida diaria en la edad media y la teatralización de la llegada de la Reina y el nacimiento del Rey.

De esta forma, este municipio de las Cinco Villas conmemora un año más el nacimiento de su hijo más ilustre, el rey Fernando II de Aragón, que nació en Sos el 10 de marzo en 1452 en el Palacio de Sada, una fiesta declarada de Interés Turístico de Aragón desde 2015.

Se trata de una fiesta original, elemento fundamental de la tradición popular de Sos Rey Católico, que conmemora el nacimiento del rey Fernando II de Aragón mediante una recreación de los actos principales que tuvieron lugar el día del nacimiento, la decoración de las calles y plazas con estandartes, junto con la realización de actividades culturales y festivas.

Así, la población es parte muy activa de la celebración vistiendo durante la recreación los trajes típicos de la Edad Media, colaborando así mismo a través de las asociaciones locales en la organización de los actos conmemorativos junto a instituciones y administraciones públicas.

Durante estos días se han llevado a cabo actos que dieron comienzo el viernes, día 6, con la presentación del programa y la teatralización "El encargo del señor de Sada" así como tapas medievales elaboradas por los establecimientos hoteleros de la villa para la ocasión. Conciertos, presentaciones de libros y CD o gymkana medieval han sido otras de las actividades realizadas.

SÁBADO

Los actos de este fin de semana arrancarán el viernes 13 a las 19.30 horas con la representación teatralizada del "Anuncio de la llegada de la Reina", que escenifica en la Lonja medieval. A las 20.30 horas y posteriormente tapas medievales en los bares de la villa.

El sábado, día 14, a las 11.00 horas será la apertura del mercado medieval y del campamento medieval; media hora después, taller del tiro al arco y taller infantil de escudos y espadas y a las 12.00 horas, danzas medievales y duelo de caballeros en la plaza de la Villa.

A las 13.00 horas se simulará en la plaza de la Villa un duelo de caballeros, que pondrá fin a los actos de la mañana. Por la tarde, a las 17.00 horas será la iniciativa Exhibición Vestir al caballero, en la plaza de la Villa; a las 17.30 horas se han programado las danzas medievales, también en la plaza de la Villa; y a las 18.30 horas tendrá lugar uno de los actos principales que es la representación teatralizada 'La llegada de la Reina y El nacimiento de un Rey' en el portal de la Reina, en la plaza de la Villa y Palacio de Sada.

Los últimos actos del sábado será el "caldico" que se podrá degustar a partir de las 19.30 horas en el bar El Leñador "para celebrar el nacimiento de don Fernando" y a las 20.00 horas la exhibición de artillería, en la plaza de la Villa y tapas medievales.

DOMINGO

Los actos del domingo 15 de marzo se concentran por la mañana y empiezan a las 11.00 horas con la apertura del mercado medieval y a esa misma hora en el frontón, migas populares y solidarias y Ronda de soldados. A las 11.30 horas se desarrollarán danzas medievales en la plaza de la Villa, que darán paso a la representación teatralizada Las Alcahuetas y danzas medievales.

A las 13.00 horas se ha previsto el desfile de Infanzones con la llegada de los Reyes e imposición de los Títulos de Infanzonía, en el Portal de Zaragoza, en la calle Fernando el Católico y la plaza de la Villa.

Al desfile le sucederá una exhibición Combates en honor al rey y tapas medievales. Ya por la tarde, a las 16.30 horas se podrá participar en un taller de iniciación a la esgrima en esa misma plaza.

El Ayuntamiento de Sos del Rey Católico organiza esta conmemoración y se lleva a cabo gracias a la colaboración de numerosos colectivos y entidades de diferente índole y ámbito.