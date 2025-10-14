El Spin Festival de Huesca invita a recorrer la memoria en 'El Pasaje de los Recuerdos'

HUESCA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Spin Festival de Huesca propone la experiencia 'El Pasaje de los Recuerdos', una instalación sensorial e interactiva creada por la compañía Minimons que invita a detenerse, recordar y compartir emociones.

El público podrá vivir esta experiencia el sábado, 25 octubre, de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y el domingo, de 11.00 a 14.00 horas en la plaza de la Catedral, ha informado el Consistorio oscense.

A través de un recorrido por pequeñas tiendas de época --una sastrería, una perfumería, una juguetería, una relojería o un estudio de fotografía--, el visitante elige un recuerdo y lo revive en un entorno íntimo, poético y evocador.

La propuesta combina teatro, artes plásticas y música para construir un paseo por la memoria que convierte al público en protagonista.

Pensada para todas las edades, esta instalación fomenta la imaginación, la curiosidad y la reflexión sobre los recuerdos y los pequeños comercios, en una atmósfera delicada y emocional.

Cada grupo de visitantes recorre el pasaje acompañado por los intérpretes, que les guían en una experiencia inmersiva de unos 40 minutos.

El Pasaje de los Recuerdos ha recorrido festivales de toda Europa y llega a Huesca de la mano del Spin Festival, que en esta edición refuerza su apuesta por las propuestas artísticas sensoriales y participativas.