STEA exige al Gobierno de Aragón una norma urgente contra la desprotección del profesorado en actividades extraescolares

Integrantes del nuevo secretariado de STEA - STEA

ZARAGOZA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) exige al Gobierno de Aragón la elaboración de un marco normativo específico que regule las actividades complementarias de los centros escolares y que garantice la seguridad jurídica y laboral del personal docente.

El IX Congreso del sindicato, celebrado este fin de semana, ha aprobado una resolución específica en relación con la problemática de los compañeros del IES Ítaca en la que se denuncia "la situación de desprotección del profesorado en el desarrollo de actividades extraescolares y viajes de estudios" y reclama actuaciones urgentes.

La acusación a dos profesores del IES Ítaca de Zaragoza por el fallecimiento de un alumno durante un viaje de estudios a Bélgica ha motivado esta resolución expresa de STEA, en la que se piden medidas concretas como delimitar los protocolos de actuación y garantizar la asistencia jurídica del profesorado implicado en procedimientos judiciales por su función docente.

El sindicato denuncia que "la creciente tendencia a trasladar hacia el profesorado responsabilidades impropias, derivadas de la ausencia de un marco normativo claro" y reivindica la importancia de garantizar la realización de actividades como los viajes al extranjero "que dependen en gran medida del compromiso voluntario del profesorado y constituyen un elemento esencial del derecho del alumnado a una educación integral y de calidad".

UN PROTOCOLO AUTONÓMICO ESPECÍFICO

El texto aprobado por el IX Congreso de STEA manifiesta la solidaridad ante el trágico suceso de el fallecimiento de este estudiante y expresa el apoyo a los profesores afectados y la preocupación ante "los juicios paralelos que vulneran la presunción de inocencia y presentan como hechos probados cuestiones que deberán ser analizadas en sede judicial con todas las garantías".

Además, recuerda que el caso ya fue investigado en Bélgica y las autoridades acordaron el archivo de las actuaciones. STEA resalta que este caso es una muestra de la actual situación de indefensión jurídica del profesorado "que está teniendo consecuencias directas sobre la disposición de los centros educativos a organizar actividades complementarias, extraescolares y programas internacionales" y pide soluciones a un problema que está "afectando negativamente al alumnado y deteriorando la calidad del sistema educativo público aragonés".

De esta manera, la resolución exige al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón una norma autonómica que establezca con claridad los límites de la responsabilidad docente, los protocolos de actuación, las condiciones organizativas exigibles y las garantías jurídicas del profesorado participante en cualquier actividad complementaria, extraescolar o de movilidad internacional.

También se reclama "un protocolo autonómico específico sobre organización de viajes escolares, intercambios y programas de movilidad internacional".

"STEA reafirma su compromiso con la defensa de las condiciones laborales del profesorado de la enseñanza pública aragonesa y con la exigencia de un marco normativo que garantice el desarrollo seguro de las actividades educativas complementarias como parte esencial del derecho a la educación pública de calidad", concluye la resolución.

EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

El IX Congreso de STEA ha definido también las principales líneas sindicales que guiarán su acción en los próximos años. En este sentido, otra de las resoluciones aprobadas ha denunciado que los recientes conciertos educativos anunciados por el Gobierno en funciones suponen una clara apuesta ideológica de la derecha por los procesos de privatización de la enseñanza, lo que, a su juicio, pone en riesgo la equidad y la calidad del sistema educativo. Ante esta situación, el sindicato considera imprescindible una mayor implicación del profesorado y de la comunidad educativa en la defensa de la educación pública.

La reunión ha destacado el papel fundamental que STEA ha desempeñado en la defensa de una enseñanza pública, democrática, inclusiva, laica, ecologista y feminista, principios que continúan siendo la base de su acción sindical.

Asimismo, se ha subrayado la necesidad de reforzar el compromiso colectivo del profesorado en un contexto que el sindicato considera especialmente delicado para el sistema educativo público.

El IX Congreso del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón ha concluido con un llamamiento a la movilización y a la defensa activa de un modelo educativo público y de calidad, reafirmando el compromiso con los derechos del profesorado y del alumnado.