Suárez: Aragón Radio y Aragón TV "han acompañado a los aragoneses en los momentos más relevantes de su historia"

ZARAGOZA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha entregado la Medalla del Parlamento autonómico a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), galardón que han recogido el presidente del Consejo de Administración, Antonio Suárez, y la directora general de la corporación, Raquel Fuertes. Suárez ha manifestado que en estos 20 años de existencia, "Aragón Radio y Aragón TV "han acompañado a los aragoneses en los momentos más relevantes de su historia".

Ha expuesto que con esta distinción "se reconocen dos décadas de servicio público a la sociedad aragonesa, a nuestra aportación para mejorar la cohesión territorial de la Comunidad, y a la proyección de Aragón a través de Aragón Televisión, Aragón Radio y nuestros canales digitales".

Antonio Suárez ha dicho, durante su intervención en el acto institucional que se celebra en el Palacio de La Aljafería, con motivo del Día de Aragón, festividad de San Jorge, que "acogemos esta medalla con humildad y agradecimiento, conscientes de que forma parte del vínculo que mantenemos con la sociedad aragonesa. En nombre de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y también a título personal, quiero expresar nuestra más sincera gratitud a las Cortes de Aragón por hacernos entrega hoy de su máxima distinción".

El presidente de la CARTV ha relatado que "aunque la historia de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión empezó mucho antes, nuestra ley se aprobó en 1987 e hicieron falta algunos años para alcanzar los acuerdos necesarios para poder hacer realidad este proyecto".

"Fue en 2003, desde el Gobierno de Aragón presidido entonces por Marcelino Iglesias, cuando José Ángel Biel marcó el verdadero punto de partida de la Corporación. A mediados de 2004 se constituyó el primer Consejo de Administración. En diciembre de ese mismo año se produjo el nombramiento del primer director general, Jesús López Cabeza, que sería posteriormente arropado por Pepe Quílez al frente de Aragón Televisión y Rosa Pellicero al frente de Aragón Radio".

Suárez ha resaltado que "a todos ellos y a todos sus sucesores les agradecemos su trabajo y compromiso, esenciales para dar forma a un proyecto que hoy sigue creciendo".

Ha apuntado que "desde el 1 de octubre de 2005 con las voces de Aragón Radio y desde el 21 de abril de 2006 sumándole la imagen de Aragón Televisión, hemos acompañado a los aragoneses en los momentos más relevantes de su historia reciente, como la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007, un hito decisivo para la modernización de nuestra comunidad. La exposición internacional de 2008, un acontecimiento transformador que contamos día a día. Y en tiempos más difíciles, la pandemia, cuando la información veraz y la cercanía fueron absolutamente vitales en el día a día de los aragoneses".

"También hemos acortado distancias y hemos mantenido el vínculo con los aragoneses que viven en el exterior. Hemos mostrado sus vidas, sus esfuerzos, sus trabajos, más allá de nuestras fronteras orque su historia es también parte de la nuestra".

HA CRECIDO Y MODERNIZADO

A lo largo de estos 20 años, "la CARTV ha crecido y se ha modernizado incorporando tecnología, ampliando formatos y adaptándose a nuevos hábitos de consumo, "y lo ha hecho siempre manteniendo lo más importante, un equipo humano comprometido, consciente de la responsabilidad que supone informar y entretener cada día a los aragoneses y que dirige hoy esa magnífica profesional que es Raquel Fuertes, ayudada por todo el mundo, liderado por Ana Jiménez, la directora de medios.

"Hoy podemos afirmar que este modelo está plenamente consolidado.

Pero el verdadero éxito de la CARTV no se mide en cifras. La Corporación existe para informar con rigor, para entretener con calidad, para contribuir a la vertebración económica, social y cultural de Aragón, sin olvidar que somos un motor estratégico para el empleo y la industria audiovisual de Aragón".

Antonio Suárez ha dado las gracias "a las aragonesas y a los aragoneses por confiar en nosotros y por hacernos parte de su vida cotidiana. Sin ellos no seríamos un proyecto de éxito".

Ha extendido su agradecimiento a los "profesionales de la CARTV y de las productoras que trabajan en el proyecto por su profesionalidad, su compromiso y su vocación de servicio público, y al Gobierno de Aragón por el respaldo económico imprescindible que permite sostener e impulsar este proyecto común".

La CARTV avanza hacia el futuro con "retos estratégicos ilusionantes", ha remarcado Suárez. Está próximo el lanzamiento de su plataforma digital Aragón Play, que permitirá a los aragoneses interactuar conlos contenidos. Además, el traslado al recinto Expo posibilitará disponer de un espacio mayor y de las últimas tecnologías para la prestación de este importante servicio público.

"Recibir esta medalla de las Cortes de Aragón es para todos nosotros un honor y una responsabilidad, un estímulo para seguir trabajando con humildad, ambición y compromiso al servicio de esta tierra y de su gente", ha finalizado diciendo Suárez.