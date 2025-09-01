Subvenciones Diputación de Zaragoza: 220.000 euros para compañías teatrales y artes escénicas aragonesas

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) distribuye este año 220.000 euros en una línea de ayudas destinada a las compañías de artes escénicas aragoneses, que va a beneficiar a un total de 18 empresas y autónomos del sector.

La convocatoria, puesta en marcha desde 2023, tiene como objetivo apoyar a la producción teatral, así como incentivar la realización de proyectos de artes escénicas, mejorar la calidad artística y la innovación en el panorama cultural de la provincia de Zaragoza y de Aragón, ha informado la DPZ.

La diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha insistido en que la DPZ vuelve, una vez más, con esta línea de ayudas a demostrar "su compromiso firme y decidido con la cultura" asegurando que esta institución "desempeña un papel fundamental, en el impulso y la consolidación de este sector en la provincia".

Las artes escénicas, que incluyen disciplinas como el teatro, la danza, la música y la ópera, "juegan un papel destacado en la cultura, teniendo en cuenta que contribuyen a reflejar y preservar las tradiciones e identidades de nuestros municipios". No podemos olvidar además que "fomentan la creatividad y transmiten valores", ha dicho la diputada.

Asimismo, ha destacado que, a través de la financiación de actividades culturales, la recuperación del patrimonio histórico-artístico o el apoyo a creadores y entidades locales, la institución provincial "garantiza que la cultura llegue a todos los rincones del territorio, incluso a los municipios más pequeños".

Además, la diputada ha señalado que la institución provincial es consciente de la importancia de la cultura "como elemento vertebrador del territorio y como arma para luchar contra la despoblación" y que incluso se convierte "en una estrategia clave para fijar población puesto que genera empleo, mejora la calidad de vida y ofrece alternativas atractivas especialmente para los jóvenes".

MODALIDADES

La participación en esta convocatoria de ayuda a las compañías de artes escénicas se puede hacer teniendo en cuenta varias modalidades, dependiendo de la cuantía económica del proyecto escénico a desarrollar.

Así, la modalidad A consiste en la presentación de un proyecto completo relativo a la producción de artes escénicas, con un presupuesto de producción total inferior a 14.999,99 euros. Para esta modalidad, la cuantía de la ayuda no puede superar el 35%.

Por lo que respecta a la modalidad B, es la presentación de un proyecto completo relativo a la producción de artes escénicas, con un presupuesto de producción total entre 15.000 y 39.999,99 euros. Para esta modalidad, la cuantía de la ayuda no puede superar el 4 %.

Por último, la modalidad C consiste en la presentación de un proyecto completo relativo a la producción de artes escénicas, con un presupuesto de producción total entre 40.000 y 90.000 euros. Para esta modalidad, la cuantía de la ayuda no puede superar el 50%.

La temática y el tratamiento de los proyectos de artes escénicas presentados han de ser libres, tanto en argumento como en género, originales e inéditos. Cada empresa sólo puede presentarse con un proyecto a una de las modalidades anteriormente establecidas.

El objeto de la subvención será cubrir los gastos que genera la producción de obras de artes escénicas desde el 1 de enero del 2025 al 6 noviembre del 2025 --ambos inclusive--.