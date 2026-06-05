La Guardia Civil desmantela un punto de venta de drogas en Villanueva de Gállego

ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes en Villanueva de Gállego (Zaragoza) y detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, ha informado la Comandancia de Zaragoza.

La investigación se inició ante la posible existencia de una vivienda que se podría estar utilizando como punto de venta de sustancias estupefacientes, ubicada en Villanueva de Gállego.

Fruto de dicha operación, los agentes obtuvieron indicios que evidenciaban esta actividad ilícita por lo que, durante la madrugada de este miércoles, registraron la vivienda, localizando varios útiles para la elaboración y preparación de drogas, 1.835 euros en efectivo --en el interior de una caja fuerte y riñonera oculta tras televisor--, un bote con restos de sustancia de corte para la adulteración de drogas, y documentación relevante sobre la distribución de sustancias desarrollada por el morador del inmueble.

Por estos hechos, la Guardia Civil detuvo a un varón de 43 años, de nacionalidad portuguesa, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, quien a disposición judicial durante la tarde de este jueves.

Con esta detención se considera desmantelado un punto de venta al menudeo de sustancias estupefacientes en la localidad de Villanueva de Gállego.