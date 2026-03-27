La Policía Nacional detiene a tres personas por una riña tumultuaria en una discoteca de Delicias

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas como presuntas responsables de los delitos de riña tumultuaria, daños y lesiones, por su participación en una pelea ocurrida en el interior de una discoteca en el zaragozano barrio de Delicias.

Los hechos se produjeron sobre las 06.15 horas del pasado 1 de marzo, cuando agentes de la Policía Local de Zaragoza detuvieron a un joven como presunto autor de un delito de riña tumultuaria.

Como consecuencia de la riña, varias personas resultaron lesionadas. Entre ellas, un hombre sufrió una herida en la región occipital que precisó cierre con grapas, mientras que otras dos perjudicadas presentaban una contusión en un dedo de la mano y una lesión que requirió tres puntos de sutura simple.

A raíz de estos hechos, agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito iniciaron las correspondientes investigaciones. Tras la recopilación de denuncias, la toma de declaración a testigos y perjudicados, y el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento, lograron identificar a varios implicados en el lanzamiento de botellas en el interior de un local cerrado y con gran afluencia de público, una conducta que generó un grave riesgo para la integridad de los presentes.

Asimismo, el propietario del establecimiento valoró los daños ocasionados en el interior del local entre 6.000 y 7.000 euros, afectando a pantallas, cámaras de videovigilancia, sistemas de sonido y la mesa de mezclas del DJ, entre otros elementos.

Como resultado de la investigación, el pasado día 25 de marzo se procedió a la detención de tres de los implicados, quienes fueron puestos al día siguiente a disposición de la autoridad judicial competente, el Tribunal de Instancia en funciones de guardia, quedando posteriormente en libertad con cargos.