Una suelta de panfletos contra la concertación del Bachillerato obliga a Navarro a suspender la sesión plenaria

Suelta de panfletos en el pleno de las Cortes de Aragón en contra de la concertación del Bachillerato. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha suspendido cinco minutos la sesión plenaria durante la tramitación de la comparecencia del presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, cuando un grupo de personas que defienden la enseñanza pública y se oponen a la concertación del bachillerato, han lanzado sobre el hemiciclo, desde la tribuna del público, varios panfletos con este contenido.

Navarro les ha llamado al orden y ha recordado que el público debe cumplir las normas de la cámara y que no se puede aplaudir ni lanzar panfletos. "Tenemos que respetarnos todos y respetar las ideas distintas de todos los grupos; estas cosas no deben suceder y no las puedo consentir". Finalmente, estas personas han abandonado voluntariamente la tribuna de público.

En su turno de réplica, Jorge Azcón ha dicho que es "un flaco favor que quien quiera representar a la educación lo haga con mala educación, una mala educación que debería ser no solo condenada por la Presidencia, sino por todos los diputados", exigiendo "un debate educado y respetuoso", lamentando que el personal de limpieza haya tenido que hacer "un trabajo extra".

RIFI-RAFE

En su turno de intervención, la diputada popula Ana Marín ha dicho, en alusión al portavoz de CHA, Jorge Pueyo, que un diputado contrario a la concertación había cursado dos másteres en la Universidad de Deusto, privada, llamando la atención sobre esta contradicción.

Al respecto, Pueyo ha pedido la palabra a la presidenta de la cámara por "falta de decoro", apelando al artículo 121 del Reglamento, pero María Navarro le ha negado la palabra al entender que no había tal falta de decoro bajo su apreciación, como señala el artículo reglamentario.

Tras afirmar Pueyo que Azcón defiende sus "chiringuitos", el presidente de la Comunidad ha preguntado al diputado de CHA si viene a la cámara "a insultar" y ha considerado que "llamar a los colegios concertados chiringuitos nos parece una falta de respeto por la que tendría que disculparse", añadiendo que "hay miles de familias aragonesas de muy diversa procedencia y naturaleza que llevan a sus hijos a esos colegios". Pueyo ha vuelto a pedir la palabra por el artículo 121, lo que Navarro le ha vuelto a negar.