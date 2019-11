Sumelzo (PSOE): "Queremos un Gobierno que dé estabilidad a España y ofrecemos un plan antibloqueo con pactos"

Publicado 06/11/2019 11:06:20 CET

La cabeza de lista al Congreso por Zaragoza dice que la lucha contra la despoblación tiene tanta importancia como las políticas sociales

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Susana Sumelzo, ha afirmado que los socialistas "queremos un Gobierno que dé estabilidad a este país y ofrecemos un plan anti-bloqueo con varios pactos".

En una entrevista concedida a Europa Press, Sumelzo ha señalado que los socialistas "queremos un Gobierno progresista y coherente porque no podemos llevar en nuestro programa unas cosas y hacer otras diferentes", añadiendo que el "plan anti-bloqueo" conlleva la negociación de pactos por la educación, la constitucionalidad y la democracia, la igualdad y el empleo digno, "para pactar con todos los grupos políticos y sacar esas medidas adelante".

"Esta legislatura tiene que haber pactos de Estado y tenemos que formar parte todos los grupos posibles del arco parlamentario", ha planteado la candidata del PSOE por Zaragoza, mencionando la lucha contra la violencia machista. Además, "tendremos que hablar de si reformamos la Constitución" porque "nosotros queremos blindar en la Constitución las pensiones y los servicios sociales, y asegurar que hay una ley de educación que no cambie cada vez que viene un partido diferente al Gobierno. Todo eso sería cuestión de pactarlo todos los partidos".

LA LISTA MÁS VOTADA

"Nosotros preferiríamos un Gobierno de progreso, pero si no, que gobierne la lista más votada para sacar adelante esas medidas con quien quiera votarlas, igual que hemos hecho estos últimos meses".

"Cuarenta y ocho horas después de las elecciones, Pedro Sánchez hará un ofrecimiento a cada uno de los partidos que tenga representación parlamentaria para que gobierne el más votado si en la sesión de investidura no hay una mayoría suficiente", pero "el resto tiene que aceptar" para poder llevarlo a término.

Sumelzo ha recordado que "queremos tener una mayoría el 10N, pero podría ser otro partido" el más votado. Después, "una vez la legislatura eche a andar, hay que cambiar la ley electoral para que eso no vuelva a suceder nunca más porque ni España ni los españoles se lo pueden permitir".

PACTO DE LAS DERECHAS

"Está claro que hay un pacto encima de la mesa" entre PP, Cs y Vox, ha considerado Susana Sumelzo, apuntando que "Cs ya ha dicho que ofrece su apoyo al PP", de forma que "hoy votar a Cs es votar al PP, y votar a Vox es darle el Gobierno también al PP", a lo que ha añadido que "la postura del PP va a ser mucho más cercana a la de Vox que a la del PSOE aunque represente otra cosa porque tiene que gobernar con ellos".

Se ha remitido a Pedro Sánchez para decir que "nosotros no vamos a gobernar con la derecha, no va a haber una gran coalición con el PP" y ha advertido de que "si suman las tres derechas harán las políticas que ya están haciendo en Andalucía o Castilla y León; no es un futurible, está sucediendo".

Por otra parte, ha manifestado que "va a tardar años cambiar la situación de Cataluña, no va a ser rápido" porque "el conflicto es un problema de convivencia alentado por los radicales, no hay conflicto político en sí", abogando por "aplicar el diálogo y la Ley, y también se necesita templanza: A ver qué Gobierno sale de las urnas para intentar que poco a poco vaya cambiando".

PROGRAMA SOCIAL

"El PSOE se presenta con una oferta programática social", ha observado la candidata, quien se ha quejado de que Podemos "ha votado cuatro veces contra el PSOE y por eso no hemos gobernado", pese a que "ellos llevan siempre la bandera de lo social".

Ha recordado que fue un Gobierno del PSOE el que aprobó la Ley de Atención a la Dependencia, añadiendo que "jamás pensamos que se iba a quedar en un cajón por no darle financiación; en estos años del PP las ayudas han llegado tarde muchas veces".

La candidata del PSOE ha puesto de relieve que "los recortes sociales los hizo el PP y nosotros hemos revertido en parte los recortes que hizo siete años de gobierno, y nuestro firme compromiso es no recortar en políticas sociales ni en igualdad, y seguir reduciendo los recortes que hizo el PP".

Desde el PSOE "hemos hablado de una fiscalidad progresiva y justa porque, indudablemente, los servicios no se pueden prestar con la misma calidad bajando los impuestos y, por eso, nos extraña mucho cuando hay partidos que dicen que van a pagar los impuestos y no explican cómo van a seguir prestando los mismos servicios con la misma calidad, o que van a aumentar la financiación sin decir de dónde sale".

FINANCIACION AUTONÓMICA

Sumelzo también ha valorado la reforma de la financiación autonómica, indicando que "Sánchez se ha comprometido con la reforma de la financiación y los diputados aragoneses trabajaremos para que así sea".

"Los aragoneses somos perjudicados por la financiación actual y la que apruebe el nuevo Gobierno debe tener en cuenta el coste de los servicios, no solamente la población, porque nosotros salimos muy perjudicados".

El nuevo sistema de financiación autonómica "tendría que ser de solidaridad interterritorial", ha expresado la candidata del PSOE, conjeturando que "a lo mejor, comunidades que ahora reciben una financiación más elevada dejarían de recibirla".

DESPOBLACIÓN

La candidata ha recordado que Pedro Sánchez ha anunciado la creación de un Ministerio contra la Despoblación, subrayando que esta área "va a tener tanta importancia como las políticas sociales y la cultura".

La creación de este Ministerio "es un gesto al grave problema al que nos enfrentamos, un gran reto en Aragón", ha explicado Sumelzo, quien ha apostado por implementar "políticas transversales". Ha hecho notar que "mientras gobernó el PP no se habló de despoblación, el PP miró a otro lado".

En materia de economía, la candidata ha sido tajante: "España tiene que avanzar con una economía circular que piense en la digitalización, en el medio ambiente", a lo que se suma en Aragón el cierre, el próximo mes de enero, de la Central Térmica de Andorra (Teruel).

Ha dicho que "el Gobierno del PP miró a otro lado", mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha sido valiente y la ministra --Teresa Ribera-- vino a dar la cara a Andorra desde el primer momento asumiendo responsabilidades que no eran suyas, planteando una transición ecológica justa con inversiones en el territorio para que esas personas que trabajan en la central puedan incorporarse al mundo laboral con ayudas de los Presupuestos Generales del Estado".

"Nosotros no llevamos en el programa una fiscalidad especial para los territorios despoblados, sino ayudas, inversiones para crear empleo y que haya servicios de calidad en los territorios para que la gente quiera seguir viviendo en un pueblo", ha apuntado.

Para el PSOE "es muy importante que haya jóvenes que puedan formarse con una FP adaptada a las necesidades del territorio" para trabajar en proyectos como los tres centros que va a abrir Amazon en Aragón los próximos años. Además, "hemos apostado por la igualdad de oportunidades a la hora de acceder a la educación", ha dicho.

"Los socialistas creemos que Aragón ha sido una tierra castigada durante los siete años de gobierno del PP" en materia de infraestructuras, pero "los últimos 17 meses hemos visto el compromiso --del Ejecutivo central-- con Aragón, hemos visto cómo salía adelante el Corredor Cantábrico-Mediterráneo" con la unión de los Gobiernos de Aragón y la Comunidad Valenciana y los empresarios.

Respecto a la candidatura de Más País-CHA-Equo, Sumelzo ha señalado que "en esta tierra Más País es CHA e, indudablemente, va a tener votos y es normal que los tenga". A la candidata le parece bien que concurran diferentes formaciones progresistas a las elecciones, aunque "la oferta programática que ellos tienen es igual que la que tiene el PSOE y la única alternativa de progreso que hay para gobernar en España es un Gobierno del PSOE".