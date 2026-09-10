Susín afirma que "la izquierda ha fracasado" con su política educativa y "ha arrastrado a toda la sociedad"

La consejera de Educación, Ciencia y Univeresidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha comparecido este jueves ante el Pleno de las Cortes autonómicas, a petición propia, afirmando que "la izquierda ha fracasado" con su política educativa y "ha arrastrado a toda la sociedad española".

Un total de 193.391 alumnos de todas las etapas educativas comenzaron el curso el pasado martes, 8 de septiembre. Este año se incorporan a primer curso de Infantil 8.588 niños, 257 menos que el curso anterior, "confirmando la tendencia a la caída de la natalidad", ha apuntado Susín.

"El curso comienza con 62 aulas de escolarización anticipada, 11 nuevas aulas de educación especial, 17 nuevas aulas TEA y 66 escuelas rurales de menos de 10 alumnos. A 1 de septiembre hay 162 técnicos de educación infantil, 796 de educación especial, 125 profesionales sanitarios y más de 17.000 profesores, a los que se irán sumando las coberturas de vacantes", de forma que "hoy en Aragón hay más profesionales que nunca trabajando en la educación pública y están mejor retribuidos que nunca", ha detallado.

Este curso se ponen en marcha 11 nueva cocinas 'in situ' climatizadas y habrá 661 rutas de transporte con más de 13.000 alumnos transportados; también se ha empezado a implementar la segunda fase del Plan 'Aulas que respiran', se revisarán los sistemas eléctricos y contra incendios y "se ha dado el primer paso" para regular "de forma participada" las actividades extraescolares.

Además, el Gobierno de Aragón "ha devuelto a la Formación Profesional el prestigio que nunca debería haber perdido", ha manifestado la consejera, señalando que se imparten 600 ciclos de FP, 21 nuevos, y hay más de 25.500 estudiantes matriculados.

"A pesar de ustedes, todavía hay alumnos que pelean cada día por esforzarse, por ser excelentes y por dar lo mejor de sí mismos", ha espetado Susín a los grupos de la izquierda en relación a la publicación, este martes, del Informe PISA, en el que Aragón ha obtenido los peores resultados desde que se realiza esta evaluación de competencias académicas.

"Mientras sus señorías de la izquierda centran el debate, constantemente, en las reivindicaciones sindicales, que son importantes y necesarias, se olvidan de que el centro del sistema educativo es el aprendizaje del alumno", les ha trasladado.

CEUTA

En relación al inicio del curso en Ceuta, Susín ha aseverado: "Qué degradación de país en el que sus ministros y el presidente de todos los españoles están más preocupados por ganar el relato que por la seguridad de sus ciudadanos y de sus niños".

También ha dicho que la LOMCE es "una ley ideológica que ha destruido la excelencia académica, que traslada a nuestros alumnos a las franjas más bajas de rendimiento y que lo único que ha conseguido es fabricar desigualdad y recortar oportunidades: Esta es la hipocresía del sanchismo".

GRUPOS

Ha representado al PP la diputada Silvia Casas, que ha apoyado la concertación del Bachillerato, "una apuesta ideológica en defensa de la libertad de elección del alumno y de las familias", también el impulso a la educación 0-3 y la reducción de ratios.

Por parte del PSOE, el diputado Jorge Pastor ha considerado que el inicio del curso está siendo "un caos". Ha criticado la privatización del Bachillerato y ha descartado que la situación de la enseñanza sea culpa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y de la secretaria general del PSOE, Pilar Alegría.

Ha considerado que el Gobierno de Aragón no sabe ejecutar las partidas destinadas por el Ejecutivo central a las comunidades autónomas dentro de su "plan de choque" para la educación.

La parlamentaria de Vox Lorena García ha defendido "una educación libre, excelente y arraigada en nuestros valores comunes", añadiendo: "Venimos de años de abandono y de políticas de adoctrinamiento que han lastrado el futuro de nuestros jóvenes, y nuestra obligación es revertir este daño con determinación y con sentido común".

Los resultados del Informe PISA son "desalentadores" y reflejan "la ruina educativa a la que nos ha conducido el socialismo", ha continuado García, aseverando que las políticas de la izquierda "rebajan progresivamente el nivel de exigencia bajo la premisa de no incomodar, no excluir y evitar cualquier tipo de trauma".

La diputada de CHA, Isabel Lasobras, ha reprochado a la consejera que "este curso empiezacomo el anterior, con barracones, obras sin finalizar e incertidumbre para las familias aragonesas" y "el Gobierno de Aragón vuelve a llegar tarde y mal" ya que "tienen más presupuesto que nunca, pero la gestión no llega ni a las aulas ni a las familias".

"La realidad de las aulas aragonesas, del alumnado que a usted tanto le gusta nombrar, de los docentes y de las familias, desmiente rotundamente su discurso de autocomplacencia. La foto de la gestión es clara y evidencia sus verdaderas prioridades ideológicas", ha agregado Lasobras.

En el turno de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj ha aludido al Informe PISA al asegurar que "los números recogen ya las consecuencias de muchos años y diferentes Gobiernos con un problema que se va acumulando y que no se va a solucionar desde la confrontación ideológica".

También ha considerado que "este nuevo curso empieza diferenciando las oportunidades que separan la educación en la capital de la que reciben los niños y niñas de las pequeñas ciudades, de las cabeceras de comarca y del medio rural, porque el curso escolar no empieza igual en todo el territorio".

Desde IU, Marta Abengochea, ha expresado que el modelo educativo del PP "se topa con la realidad, se da de bruces con una realidad, que más que una vuelta al cole es una revuelta al cole", manifestando su apoyo a la comunidad educativa "frente a los ataques privatizadores de las derechas".