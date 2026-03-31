Susín cree que las unidades de convivencia "suponen un cambio físico en residencias y revoluciona el modelo de cuidados"

Carmen Susín visita la residencia Sagrada Familia. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, Carmen Susín, ha visitado este martes la residencia Sagrada Familia, en Huesca, cuyas obras acaban de finalizar, donde ha afirmado que las unidades de convivencia "tienen su razón de ser en el respeto a las capacidades de cada persona y al derecho de cada una de ellas a decidir cómo quiere vivir".

De este modo se ha referido Carmen Susín al impacto del modelo integral de atención centrada en la persona en los centros residenciales en su visita a la primera de las unidades de convivencia de la residencia Sagrada Familia.

Acompañada por el director provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales en Huesca, Carlos Oliván, y junto a la directora del centro, Reyes Álvarez, la consejera en funciones ha recorrido la unidad de convivencia, ubicada en una de las alas de la segunda planta.

Esta primera unidad tiene capacidad para 11 personas, distribuidas en 9 habitaciones; 7 individuales y 4 dobles, éstas últimas destinadas preferentemente a matrimonios o personas con vínculos familiares. La inversión en estas actuaciones ha sido de 355.936,68 euros (IVA incluido).

Susín ha definido las unidades de convivencia como "pequeñas residencias dentro de la residencia" que cuentan con un personal fijo para que los usuarios "tengan siempre a las mismas personas trabajando con ellos", de modo que el acondicionamiento físico de los espacios también influye en la forma de trabajar con los residentes.

"Esa es la tendencia a la que se aspira en todo el trabajo con personas, no sólo mayores, también personas con discapacidad: respetando su autonomía, sus deseos y sus proyectos de vida", ha señalado.

Este ecosistema se completa con dos amplias zonas comunes, una de cocina-comedor y otra destinada a sala de estar y actividades; quedará pendiente el equipamiento, recién licitado, con la previsión de que la unidad pueda estar habitada y en marcha, toda vez que se vayan trasladando quienes serán sus ocupantes, a lo largo del mes de abril. Este mismo martes se ha convocado una reunión informativa con familiares para presentarles estos nuevos espacios y resolver posibles dudas.

SEGUNDA UNIDAD

La segunda unidad de convivencia de la Sagrada Familia, situada en el otro ala de la planta 2, requiere transformar 8 habitaciones dobles en individuales y mantener otras 2 habitaciones dobles para matrimonios o familiares. Esta otra unidad, pendiente de recibir el presupuesto de ejecución, tendrá una capacidad para 14 residentes y contará también con una amplia zona de cocina-comedor.

En total, la residencia de personas mayores Sagrada Familia cuenta en la actualidad con 80 usuarios, si bien su capacidad total es de 87 plazas -83 para estancias permanentes y otras 4 temporales- que se ha visto reducida mientras se desarrollaban las obras a resultas de esos cambios físicos que se necesitan para transformar las instalaciones.

Además cuenta con un centro de día con 22 plazas y se está en proceso de cambiar el ascensor por uno nuevo, en cuanto se resuelva la licitación de la intervención, para que pueda estar en funcionamiento este verano.

A lo largo del año 2026 llegarán a estar en funcionamiento las 20 unidades de convivencia proyectadas en 9 centros de gestión directa del IASS en todo Aragón y que aglutinan una inversión de 12,5 millones de euros de fondos europeos, destinados a obras y acondicionamiento de espacios para asimilarlos a un hogar.

Están operativas actualmente las unidades de las residencias Romareda (1) en Zaragoza, del Centro Asistencial de Calatayud (1), Hogar Doz (2) en Tarazona, la residencia de Albarracín (2), la residencia Ciudad de Huesca (2) y la de Utrillas (2).

A lo largo de 2026 completarán su puesta en marcha las 2 unidades de la Sagrada Familia en Huesca, las 3 unidades que se están acondicionando en la residencia Javalambre en Teruel y las 5 unidades de la de Borja, en Zaragoza, cuyas obras comenzaron a mitad de 2025.

Todas estas unidades tienen en común que acomodan su día a día a la biografía o 'historia de vida' y las necesidades de cada uno de sus miembros.

Se provee a cada residente de apoyos a medida para que puedan desarrollar sus capacidades, tomar decisiones sobre su vida cotidiana y sentirse mejor con el acompañamiento de las figuras del profesional de referencia y el coordinador de unidad, además de otros trabajadores.