Susín dice que la regularización masiva puede llevar al "colapso" a los servicios públicos de las comunidades autónomas

HUESCA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha afirmado este martes que la regularización "masiva" de migrantes, que el Consejo de Ministros aprobará hoy mediante un Real Decreto, puede llevar al "colapso" a los servicios públicos de las comunidades autónomas.

"No sabemos a cuántas personas va a afectar", ha señalado Susín en declaraciones a los medios de comunicación, apuntando que el Gobierno de España dice que se beneficiará medio millón de migrantes y otras fuentes, como el CNI o la Comisaría Nacional de Extranjería de la Policía Nacional, elevan la cifra a 1.300.000 personas.

Ha alertado de la "importante repercusión sobre las comunidades autónomas", que prestan los servicios públicos básicos, como la sanidad, los servicios sociales o la educación.

El Gobierno de Aragón se opone a este Real Decreto de regularización "masiva", que "es un sinsentido tal y como está articulado", ha continuado Susín, quien ha dejado claro que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma presentarán un recurso, a lo que se sumarán otras actuaciones de carácter político para oponerse al Real Decreto. Ha llamado la atención sobre "la absoluta inseguridad jurídica a la que se somete a la población española" porque se desconoce si los beneficiarios tienen antecedentes penales o si tienen juicios pendientes en sus países de origen.

También ha criticado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha impulsado esta medida "sin contar con el Parlamento, los partidos políticos y las comunidades autónomas".