Susto por el desprendimiento de varias losas de la fachada de un edificio de la avenida César Augusto

Bomberos de Zaragoza frente al edificio de la avenida de César Augusto de donde se han desprendido seis losas de gran tamaño. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vecinos y viandantes se han visto sorprendidos este sábado a las 16.00 horas por un desprendimiento de seis losas de 150x50 centímetros de la fachada del sexto piso del número 6 de la avenida César Augusto de Zaragoza que afortunadamente no ha ocasionado daños personales pese a la peligrosidad del suceso.

Los Bomberos de Zaragoza llevan toda la tarde revisando la fachada completa, junto a personal de Urbanismo, mientras la Policía Local ha cortado el paso por la acera y los dos carriles más próximos al edificio para garantizar un perímetro de seguridad.