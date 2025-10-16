Tarazona acoge este fin de semana la IX Centinela Running, una cita solidaria con 4.000 participantes

TARAZONA (ZARAGOZA), 16 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Tarazona se convertirá este fin de semana en el epicentro del deporte solidario con la celebración de la IX Centinela Running, una iniciativa destinada a recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama y el cáncer genital femenino.

Organizada por la Asociación Centinela y el Club de Atletismo Tarazona, en colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona, la cita incluirá un reto solidario de 24 horas non-stop y una marcha conmemorativa durante los días 18 y 19 de octubre.

El acto de presentación ha tenido lugar este jueves en la Sala de Prensa del Ayuntamiento de Tarazona, con la participación del concejal de Deportes, Pablo Escribano; la presidenta de la Asociación Centinela, Pilar Taus; y el presidente del Club de Atletismo Tarazona, José Manuel Calavia.

El Ayuntamiento ha respaldado la iniciativa desde su primera edición. "Es un gran evento solidario que une deporte y compromiso social para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer de mama y el cáncer genital femenino", ha subrayado Escribano. "El deporte actúa como altavoz para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de apoyar la investigación, los cuidados paliativos y la ayuda a las familias afectadas", ha agregado.

VISIBILIDAD PARA EL CÁNCER GENITAL FEMENINO

La presidenta de la Asociación Centinela, Pilar Taus, subrayó que en esta edición se ha querido dar un paso más en materia de visibilidad: "En años anteriores hemos puesto el foco en el cáncer de mama, pero consideramos necesario dar mayor protagonismo al cáncer genital femenino, especialmente al cáncer de ovario". Por ello, este año la camiseta será de fondo blanco con los colores rosa --cáncer de mama-- y turquesa --cáncer de ovario--, simbolizando la unión de ambas causas".

El lema de esta IX edición es 'Uniendo lazos por la vida', reflejando el espíritu de solidaridad y unión que caracteriza a la prueba.

Todo lo recaudado se destinará al proyecto de investigación sobre cáncer de mama metastásico en colaboración con el Instituto Aragonés de Investigación Sanitaria.

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN

Según ha informado José Manuel Calavia, las inscripciones han superado las expectativas. "Contamos ya con cerca de 4.000 participantes, una de las cifras más altas de la historia del evento. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 17 a las 15:00 horas a través de la web, para quienes aún no hayan podido apuntarse".

Calavia ha señalado además que el Club de Atletismo Tarazona se encargará del soporte técnico y del control de la prueba. "Nos ocuparemos de garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y de resolver cualquier incidencia que pueda surgir durante el evento".

RETO SOLIDARIO 24H Y MARCHA CONMEMORATIVA

Como en años anteriores, el día 18 a partir de las 12.00 horas dará inicio el reto solidario 24 horas non-stop que se prolongará hasta el día siguiente a la misma hora sobre un circuito de 450 metros entre los puentes de la plaza San Francisco (donde se ubicará la zona de salida y meta) y el de la Virgen del Río. El recorrido puede hacerse corriendo, trotando o andando y el objetivo de la organización es que durante 24 horas siempre haya alguien participando.

Asimismo, el día 19 a las 12.00 horas tendrá lugar una marcha de 1,25 kilómetros conmemorativa del Día Mundial Contra Cáncer de Mama. Las personas que quieran participar también podrán elegir la forma en la que realizar el recorrido.