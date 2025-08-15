Tarazona ultima detalles para la inauguración de su XXII Festival de Cine de Comedia

TARAZONA (ZARAGOZA), 15 (EUROPA PRESS)

Tarazona volverá a convertirse, este sábado, en capital del humor con el inicio de la XXII edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo 'Paco Martínez Soria'.

Considerado el certamen más relevante de habla hispana en su género y declarada actividad de Interés Turístico de Aragón, se celebrará del 16 al 23 de agosto en el Teatro de Bellas Artes de la localidad zaragozana.

La programación arrancará a las 22.00 horas con la gala de inauguración, que este año contará con el preestreno del documental 'Raquel Meller: Insumisa y divina', una producción de la cineasta zaragozana Vicky Calavia que rescata la vida y trayectoria de una de las grandes figuras culturales aragonesas de la primera mitad del siglo XX, especializada en cuplé.

En esta edición, las proyecciones de cortometrajes y largometrajes modifican ligeramente su horario, ya que los cortos se exhibirán a las 18.30 horas y los largos a las 22.00 horas. Entre los largometrajes a concurso que se proyectarán hasta el jueves 21 de agosto, figuran 'De todos lados un poco', de Álex O'Dogherty e Iván Karras; 'Pequeños calvarios', de Javier Polo Gandía; 'Miocardio', de José Manuel Carrasco y con Marina Salas, Vito Sanz o Luis Callejo en su elenco; ¿Quién quiere casarse con un astronauta?', de David Matamoros con Raúl Tejón, Raúl Fernández y Alejandro Nones, y 'Votemos', de Santiago Requejo.

Además, el viernes 22, fuera de concurso, se proyectará 'Los futbolísimos 2: El misterio del Tesoro Pirata', del director aragonés Miguel Ángel Lamata, tan solo dos semanas después de su estreno en salas. En el reparto se pueden ver caras conocidas como la de Joaquín Reyes, Carmen Ruiz, Miguel Ángel Muñoz y Arturo Valls.

CORTOMETRAJES

La Sección Oficial de Cortometrajes, con 47 títulos seleccionados entre más de 370 recibidos, volverá a ser uno de los pilares de la programación. El ganador del Premio del Jurado al Mejor Cortometraje, dotado con 1.500 euros por Ibercaja, accederá directamente a la preselección para los Premios Goya, los Premios Forqué y los Premios Fugaz.

También se concederán galardones en categorías como Mejor Actor, Actriz, Dirección, Guion, Fotografía, Montaje, Dirección Artística y Música Original, así como premios del público y menciones especiales.

El broche final llegará el sábado 23, a las 19.00 horas, con la gala de clausura. En ella, se otorgarán todos los premios y se reconocerá a la actriz Vanesa Romero con el Premio Talento de Comedia, y a los actores Luis Zahera y Eduard Fernández con los Premios Tarazona y El Moncayo.

Como complemento a la programación, el sábado 16 de agosto, a las 17.00 horas, dará comienzo el Taller de Realización de Cortometrajes en el Salón del Centro de Mayores, una cita que cada año reúne a participantes tanto de la comarca como de otros puntos de España.

PROGRAMACIÓN INFANTIL

Por su parte, la programación infantil se desarrollará del lunes 18 al viernes 22 de agosto, a las 11.00 horas, y llevará el cine a distintas localidades zaragozanas: Los Fayos, Novallas, Alcalá de Moncayo, Malón, Tarazona y Lituénigo.

La sección 'Off Festival' sumará propuestas teatrales y musicales, como 'Poderío' de Virginia Riezu, que se representará en La Siesta el miércoles 20 de agosto; y 'All you need is laugh', del humorista Diego Peña, programada en el mismo espacio el jueves 21. El viernes 22, el actor gallego Luis Zahera presentará su espectáculo 'Chungo' en el Teatro de Bellas Artes, con entradas a 12 euros y a 9 en el caso de ser poseedores de la Tarjeta Cultural.

Ese mismo día, a las 13.00 horas, el Salón del Centro de Mayores acogerá la presentación del libro 'Queremos tanto a Laura', un homenaje colectivo a la actriz aragonesa fallecida en 2023 y que da nombre desde entonces al Premio a la Mejor Actriz del festival.

La recta final llegará el sábado 23 de agosto, a las 13.00 horas, en la terraza del bar Amadeo I gracias a la colaboración de la Asociación de Comerciantes de Tarazona. Este espacio acogerá la sesión 'Un vermú con...' con el director y guionista aragonés Miguel Ángel Lamata como protagonista.

Tras la gala de clausura, a las 23.00 horas, el Palacio de Eguarás pondrá el punto final con el concierto de Will Miller y The Pop & Roll Band y de una sesión del DJ Easy Rider, alter ego del director de la tierra Pablo Aragüés. El festival, organizado por el Ayuntamiento de Tarazona y AC Secuencias, cuenta con la colaboración de la Comarca de Tarazona y El Moncayo, Fundación Ibercaja, Fundación AISGE, Aragón TV y Aragón Radio.