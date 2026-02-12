La Tarjeta Ciudadana de Zaragoza será más accesible, conectada y segura con el nuevo contrato de gestión de 1,7 millones

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La empresa Zeumat Zitycard S.L. ha resultado ganadora de la modernización de la Tarjeta Ciudadana que será más accesible, conectada y segura con el nuevo contrato de gestión por importe de 1.787.190 euros, IVA incluido, con una duración de tres años y la posibilidad de dos prórrogas anuales.

Este contrato, que se ha aprobado este jueves por el Gobierno de Zaragoza, atañe tanto a la gestión, operación y suministro de Tarjeta Ciudadana, así como de la nueva tarjeta Lazo.

En los próximos meses se comenzarán a aplicar los cambios en la forma de obtener y renovar la Tarjeta Ciudadana, que mejorará su sistema de seguridad y protección de datos y, paulatinamente, será capaz de incluir nuevas funcionalidades en un futuro.

Dentro del proceso de modernización tecnológica y de transformación digital que lleva a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza, este año se cumplirá con la actualización y mejora de una de las herramientas de relación entre el consistorio y los vecinos, como es la Tarjeta Ciudadana.