El Teatro del Mercado revisita el universo de Cervantes con 'Sobras completas del Quijote'

José Luis Esteban y Naiel Ibarrola recuperan personajes y situaciones que quedaron fuera del relato original para construir una mirada contemporánea sobre Don Quijote. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Mercado de Zaragoza acoge del 5 al 8 de noviembre 'Sobras completas del Quijote', una propuesta de José Luis Esteban y Naiel Ibarrola que parte de la obra de Cervantes para construir una comedia en torno a aquellos personajes, historias y puntos de vista que quedaron fuera del relato principal.

La propuesta imagina qué podrían tener todavía que decir algunos de los personajes relacionados con el universo del Quijote. Entre ellos aparecen Rocinante y su desamparo; Dulcinea y su espera sin fin; Avellaneda, autor del denominado 'Quijote falso'; Andrés, el joven que desarrolla un particular rechazo hacia los caballeros andantes; o un comediante convencido de ser el propio Don Quijote.

A partir de estas voces, 'Sobras completas del Quijote' plantea un homenaje a la novela de Cervantes utilizando algunos de los recursos que caracterizan el texto original: la ironía, distintos registros de humor, la ternura y la emoción, a los que incorpora un elemento propio, la música creada e interpretada en directo.

DOS CREADORES Y LOS CLÁSICOS COMO PUNTO DE PARTIDA

'Sobras Completas del Quijote' es el proyecto creativo que desarrollan conjuntamente José Luis Esteban, actor y escritor; y Naiel Ibarrola, músico y artista audiovisual. Su trabajo parte de grandes obras de la literatura universal para trasladarlas a escena desde la comedia y con un lenguaje contemporáneo.

Antes de acercarse a Cervantes, ambos creadores trabajaron sobre 'La odisea', un montaje que fue candidato a Mejor Espectáculo Revelación en los Premios MAX de 2024. En esta ocasión, José Luis Esteban firma el texto y la interpretación, mientras que Naiel Ibarrola es responsable de la música original en directo, la gráfica y las ilustraciones.

'Sobras completas del Quijote' tendrá una duración de 70 minutos. Las funciones se celebrarán el jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de noviembre a las 20.00 horas, y el domingo 8 a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de 20 euros, y las funciones de los días 5 y 6 de noviembre serán bonificadas.

Las entradas pueden adquirirse a través de la web del Teatro del Mercado y en los canales habituales de venta.