Tecnología 3D, IA y medicina de precisión, los avances que permiten hacer frente al sarcoma

Los organizadores de la I Jornada Multidisciplinar sobre Diagnóstico y Tratamiento de Sarcomas en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tecnología 3D, la inteligencia artificial y la medicina de precisión están impulsando importantes avances en el diagnóstico y tratamiento de los sarcomas. Estos tumores malignos presentan una gran heterogeneidad en cuanto a localización, presentación clínica y edad de aparición, lo que exige la participación coordinada de múltiples especialistas para ofrecer una atención integral de estos pacientes. Estos son algunos de los asuntos que se tratan este jueves en la I Jornada Multidisciplinar 'Diagnóstico y Tratamiento de Tumores Mesenquimales -Sarcomas-', que ha sido inaugurada por el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz.

Sanz ha manifestado en el salón de actos del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, que esta jornada "demuestra algo que desde el Gobierno de Aragón consideramos esencial, los grandes avances en salud nacen de la colaboración y del compromiso de los profesionales". Ante patologías complejas, como los sarcomas, "la mejor respuesta surge de la capacidad de integrar conocimientos y situar siempre al paciente en el centro de las decisiones".

El titular de Sanidad ha indicado que, detrás de cada diagnóstico "hay incertidumbre, preocupación y dificultades que van mucho más allá de lo estrictamente sanitario. Nuestro compromiso es seguir impulsando una atención integral y cercana, que contemple no sólo el tratamiento de la enfermedad, sino también el acompañamiento y el apoyo que las personas necesitan en momentos especialmente delicados".

Esta reunión científica reúne en Zaragoza a más de 120 participantes, procedentes de diferentes lugares de la Península Ibérica, ofreciendo un programa que cuenta con aportaciones de los especialistas más destacados en la materia. Ha sido organizada por el Grupo-Comité Multidisciplinar de Sarcomas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, en una fecha próxima al Día Nacional del Sarcoma, celebrado el pasado domingo, 20 de septiembre, y coincidiendo con los más de 30 años de trabajo multidisciplinar frente a estos tumores en este hospital.

Los sarcomas son un grupo de tumores con baja incidencia ya que representan el 1% de los tumores malignos en adultos, aunque sube hasta el 15% en menores de edad, siendo el tercer tipo de tumores diagnosticados en niños y adolescentes. En los últimos años, se han producido mejoras significativas en el tratamiento gracias al trabajo conjunto de diferentes especialistas, a la implementación de nueva tecnología y a la innovación, que están logrando mejorar la supervivencia global de los pacientes, la supervivencia libre de progresión de la enfermedad y la calidad de vida.

150 TIPOS DIFERENTES

El jefe del Servicio de Traumatología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Jesús Gómez, ha explicado que este tipo de tumores, de los que se han descrito unos 150 tipos diferentes, no son dolorosos hasta que se encuentran en una fase muy avanzada, además de que, en ocasiones, se localizan en partes del cuerpo no accesibles a la palpación y a la observación.

En concreto, los sarcomas se dividen en aquellos que afectan a los tejidos blandos, como células grasas, músculos, vasos sanguíneos o linfáticos, articulaciones, tendones y tubo digestivo, y los que aparecen en los huesos. Su localización y su carácter inicial asintomático dificulta su detección temprana. Su prevención también es complicada puesto que no están ligados a hábitos de vida poco saludables.

Según ha expuesto el doctor Gómez, "son los facultativos en quienes recae la función de estar formados para ser capaces de dar la voz de alarma".

Este especialista ha comentado que, una vez detectados, las alternativas terapéuticas han mejorado mucho y, por ejemplo, en el caso de los osteosarcomas la mortalidad a los 5 años ha bajado del 60% al 40% "por lo que son más los que viven que los que no lo hacen", ha apuntado. El osteosarcoma es un tipo de cáncer en los huesos que empieza en las células encargadas de formar nuevo tejido óseo y por eso se da especialmente en adolescentes y adultos jóvenes.

Otros avances destacados han tenido lugar en las prótesis y el uso de las biorréplicas, gracias a las impresiones en 3D. El trabajo multidisciplinar ha contribuido, igualmente, a lograr mejores tratamientos farmacológicos y rehabilitadores, así como a desarrollar cirugías más complejas, que pueden ser curativas o de reconstrucción, todo ello, como alternativa a la amputación.

USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El cirujano responsable de Oncología Peritoneal y Sarcomas del Clínico de Zaragoza, Vicente Borrego, ha señalado que la innovación ha ido de la mano de la planificación quirúrgica con modelos de reconstrucción en 3D, basados en estudios de radiómica, técnica de diagnóstico por la imagen que usa la IA.

La cirugía robótica también se aplica en algunas ocasiones, así como otros tipos de cirugía mínimamente invasiva, permitiendo intervenciones menos agresivas y recuperaciones más rápidas.En cuanto a mejoras, también ha comentado que hay productos como el 'verde de indocianina', que como fluorescente médico ayuda a señalar los límites del tumor y de los órganos que le rodean, algo especialmente importante en tumores difusos, una de las características de los sarcomas que aparecen en tejidos grasos, músculos, tendones o mucosas.

Todos estos avances han disminuido de forma drástica tanto las complicaciones derivadas de la intervención quirúrgica (actualmente del 15%), como la recurrencia local de la enfermedad (actualmente en el 10%).Vicente Borrego ha enfatizado en que este tipo de tumores llevan a los hospitales a concentrar máximos esfuerzos mediante el trabajo multidisciplinar ya que una valoración individualizada de cada paciente requiere de la intervención de múltiples especialistas, como oncólogos, traumatólogos, cirujanos, radiólogos, rehabilitadores y patólogos, entre otros. En el caso del Clínico, el Comité Multidisciplinar de Sarcomas reúne a un total de 20 profesionales y más de 10 especialidades.

La oncóloga de este hospital y miembro del Comité Multidisciplinar de Sarcomas, Isabel Pajares, ha reconocido que al ser tumores considerados como raros no se benefician de grandes estudios, pero ha remarcado los beneficios de la implantación de terapias de precisión. Según ha detallado, los estudios moleculares y de anatomía patológica establecen marcadores celulares y dianas terapéuticas que destruyen las células tumorales, haciendo posible una medicina personalizada que tiene en cuenta las características específicas de cada paciente.

También se cuenta con nuevos fármacos. La especialista ha puesto el ejemplo del tumor tenosinolvial de células gigantes (TCGT), para cuyo tratamiento un estudio en fase III, denominado MOTION, demuestra una tasa de reducción de volumen tumoral del 56%, "evitando intervenciones quirúrgicas repetidas y mejorando la calidad de vida de estos pacientes", ha constatado Pajares.

PROGRAMA DE LA JORNADA CIENTÍFICA

La jornada científica está dividida en cinco mesas. Tres de ellas están relacionadas con la clasificación de los sarcomas. Así, una de las mesas ha tratado sobre los sarcomas óseos, otra mesa sobre sarcomas de partes blandas y una tercera sobre el tumor más común de los tejidos blandos, el tumor GIST (sarcoma de estroma gastrointestinal).

Asimismo, van a tener lugar otras dos mesas más. Una de ellas analiza la aportación de la Enfermería en el tratamiento de estos pacientes ya que el papel de estas profesionales como gestoras de casos es fundamental, sirviendo de nexo de unión con las familias y situando a quien sufre un sarcoma en el centro del tratamiento.

La última y quinta mesa abordará la perspectiva de los pacientes a través de la Asociación de Pacientes con Sarcomas y Tumores Raros de Aragón (APSATUR) y de la Asociación Española Contra el Cáncer.