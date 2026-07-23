El telecabina Astún-Candanchú, el mayor proyecto de infraestructura en la montaña que se hace en el Pirineo, dice Azcón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante el acto de colocación de la Primera Piedra del telecabina de Astún - Candanchú. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha colocado este jueves la primera piedra del telecabina que unirá las estaciones de Astún y Candanchú, destacando que "es el proyecto de infraestructura en la montaña más importante que en este momento se está haciendo en todo el Pirineo". La inversión va a superar los 29 millones de euros.

Esta actuación permitirá conectar directamente las dos estaciones del Pirineo aragonés que actualmente dependen de un desplazamiento por carretera de aproximadamente seis kilómetros. "Con esta unión se conformará un dominio esquiable más competitivo y atractivo, reforzando el posicionamiento de Aragón como destino de referencia para el turismo de nieve y montaña", ha resaltado Azcón.

Durante el acto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado que "es un día histórico, una infraestructura que por fin se convierte en realidad" y ha subrayado que "permitirá generar nuevas oportunidades de desarrollo económico, empleo y fijación de población en el territorio".

La construcción de la telecabina supondrá una inversión superior a los 29 millones de euros y, una vez entre en funcionamiento, permitirá generar un impacto económico estimado de hasta 11,5 millones de euros anuales en la zona, "beneficiando a hoteles, restaurantes, pequeños comercios, al transporte y a todo el tejido económico de la comarca", ha indicado Jorge Azcón.

FUNCIONARÁ TODO EL AÑO

La infraestructura será una telecabina monocable desembragable de última generación, equipada con cabinas de diez plazas y fabricada por LEITNER. Tendrá una longitud de 3.595 metros, dividida en dos tramos conectados mediante una estación intermedia situada en la zona de Piedras Rojas. Unirá la base de Candanchú, junto a Pista Grande, con la llegada del telesilla Pastores, en Astún, en un recorrido de poco más de diez minutos.

La fase cero de las obras, cuya finalización está prevista para poder iniciar la temporada 2027-2028, pondrá en servicio 24 cabinas con capacidad para transportar hasta 600 personas por hora. El proyecto contempla dos ampliaciones posteriores que permitirían alcanzar una capacidad máxima de 2.400 viajeros por hora.

La actuación cuenta con financiación del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y los fondos europeos de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino. Además, ha sido declarada Inversión de Interés Autonómico y Proyecto de Interés General de Aragón.

La infraestructura está concebida para funcionar durante todo el año, facilitando el acceso a la montaña para la práctica del senderismo, el turismo activo y otras actividades al aire libre, contribuyendo así a la desestacionalización del turismo y a la diversificación de la oferta del Valle del Aragón.