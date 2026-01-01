Tente Expo 2025, el mejor plan navideño para viajar a la infancia en Ejea de los Caballeros

Exposición de trenes de Tente en el Museo Aquagraria de Ejea de los Caballeros. - MUSEO AQUAGRARIA.

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 1 (EUROPA PRESS)

La localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros es el epicentro donde se reunen aficionados de siempre y quienes se acercan por primera vez a Tente Expo 2025.

En pleno periodo navideño, Ejea ofrece un plan cultural y familiar con la Exposición Nacional de Tente, la mayor muestra realizada hasta la fecha en España dedicada al mítico juego de construcción.

Hasta el 16 de enero, el Museo Aquagraria acoge esta propuesta que invita a compartir tiempo en familia durante las vacaciones de Navidad, con 18 dioramas originales y más de 200.000 piezas de Tente, en un recorrido que conecta creatividad, diseño y recuerdos compartidos.

Con 18 dioramas originales, más de 200.000 piezas y más de 40 metros cuadrados de exposición, la muestra reúne creaciones inéditas aportadas por aficionados de toda España y cuenta, además, con un diorama procedente de un creador argentino, dotando a la exposición de un carácter internacional.

Muchas de las construcciones han sido diseñadas y montadas en exclusiva para esta edición, convirtiendo a Ejea en el epicentro del universo Tente durante dos meses. Los visitantes pueden disfrutar de dioramas nunca antes mostrados al público, concebidos con precisión y dedicación por entusiastas del Tente.

Cada maqueta combina el espíritu clásico del juego con la creatividad contemporánea, dando lugar a auténticas obras de arte en miniatura. Estas piezas reflejan horas, e incluso semanas, de planificación, diseño y montaje, ofreciendo una experiencia visual impactante tanto para quienes crecieron con el juego como para quienes lo descubren por primera vez.

MILES DE PIEZAS

El conjunto reúne más de 200.000 piezas, ensambladas en espectaculares estructuras que evidencian el talento y la pasión de una comunidad que mantiene vivo el legado del Tente.

Ver tal volumen de piezas reunidas en un solo espacio es, por sí mismo, un atractivo excepcional para el público visitante. La exposición está planteada como un recorrido contemplativo y artístico, ya que las obras expuestas son únicas y muy delicadas. La esencia de la muestra es redescubrir el Tente desde su valor histórico, creativo y emocional.

La exposición, que ya ha pasado por grandes ciudades como Madrid, ha tenido una acogida muy especial en Ejea y su entorno. Para muchos es un reencuentro con un juguete que marcó su infancia; para otros, la oportunidad de descubrir un modo de crear sin pantallas, solo con imaginación.

"Creemos que la exposición despierta curiosidad, orgullo y un gran cariño hacia un juguete que, más allá de su valor lúdico, forma parte del patrimonio cultural y creativo de nuestro país", han afirmado los organizadores.

El Museo Aquagraria, situado en Ejea de los Caballeros, a solo 40 minutos de Zaragoza, es un espacio cultural único que pone en valor la importancia del agua en el progreso humano.

Alberga la colección de maquinaria agrícola antigua más impresionante de España, con 60 piezas que recorren la evolución del sector: desde el arado romano hasta innovaciones del siglo XXI, pasando por máquinas espectaculares de finales del XIX y principios del XX.

Con más de 2.800 metros cuadrados de exposición, Aquagraria ofrece un recorrido lleno de historia, identidad y recuerdos que conecta al visitante con los orígenes y la transformación del territorio.