Territorio Mudéjar amplía su red a 52 ayuntamientos y conmemorará el XXV aniversario del reconocimiento UNESCO

La entidad ha celebrado su asamblea anual en la que se ha ratificado la incorporación de cinco socios: Almonacid de la Sierra, Bárboles, Cetina, Gotor y Villanueva de Gállego - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Territorio Mudéjar, la red de municipios impulsada por la Diputación de Zaragoza (DPZ) para preservar y difundir el arte de los musulmanes que vivieron en la Península Ibérica bajo dominio cristiano durante la Reconquista --siglos XII al XVI-- en la provincia, ha ampliado su estructura hasta alcanzar los 52 ayuntamientos tras la incorporación de cinco nuevas localidades.

Además, conmemorará este año el XXV aniversario de la ampliación del bien en la serie 'Arquitectura Mudéjar de Aragón' en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO con un encuentro internacional de gestores.

La entidad ha celebrado este lunes su octava asamblea general junto a su comité científico y representantes de los municipios socios, en una sesión presidida por el presidente de la DPZ y alcalde de Tobed, Juan Antonio Sánchez Quero. Durante la reunión, la directora de Territorio Mudéjar, Victoria Trasobares, ha presentado el balance de 2025 y el plan de acción para 2026, marcado por esta efeméride internacional.

La ampliación del reconocimiento de la UNESCO, aprobada en 2001, supuso la incorporación de seis monumentos a los cuatro inicialmente declarados en 1986, consolidando el valor universal del mudéjar aragonés. En este contexto, la programación prevista para 2026, que tendrá continuidad en 2027, girará en torno a esta conmemoración.

ENCUENTRO INTERNACIONAL Y PROYECCIÓN DEL MUDÉJAR

El acto central será la celebración, el próximo mes de noviembre, de un encuentro internacional de gestores de Patrimonio Mundial, concebido como un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas en torno a la conservación y difusión del patrimonio.

La programación tendrá especial incidencia en municipios como Calatayud, Cervera de la Cañada y Tobed, donde se ubican monumentos con sello UNESCO, aunque las actividades se extenderán al conjunto de localidades que integran la red. Asimismo, se contará con la participación de los monumentos colaboradores situados en Zaragoza capital: San Pablo, La Seo y La Aljafería.

En paralelo, la entidad ha definido un plan estratégico cuyos detalles se darán a conocer a comienzos de junio. Este documento se centrará en reforzar la comunicación y en estrechar alianzas con administraciones públicas y entidades culturales, con el objetivo de proyectar el legado mudéjar desde una perspectiva contemporánea que conecte patrimonio y sociedad.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS MUNICIPIOS

Durante la asamblea, se ha ratificado la incorporación de Almonacid de la Sierra, Bárboles, Cetina, Gotor y Villanueva de Gállego, lo que eleva a 52 el número de localidades integradas en la red y refuerza su dimensión colaborativa.

Además, se ha abordado la continuidad de los programas en marcha, así como la consolidación de las principales líneas de trabajo. En este sentido, Territorio Mudéjar ha mantenido y ampliado convenios de colaboración durante 2025 y el primer tercio de 2026, incrementando la visibilidad de los municipios socios y su capacidad para concurrir a convocatorias de financiación.

La entidad ha prestado asesoramiento individualizado a 15 proyectos municipales a lo largo de 2025 y ha incorporado procesos de captación de datos orientados a medir impactos y mejorar la competitividad de las iniciativas. Todo ello se enmarca en una estrategia digital que busca impulsar la innovación en la conservación y difusión del patrimonio.

INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN

Territorio Mudéjar mantiene también su apuesta por la investigación a través de las Estancias de Investigación y Proyectos Gonzalo M. Borrás Gualis y las Residencias Artísticas, por las que ya han pasado más de 50 profesionales.

En la actualidad, se desarrollan cuatro estancias de investigación y un laboratorio creativo en colaboración con distintas entidades, en los que trabajan 14 especialistas.

Asimismo, la entidad continuará reforzando su red de profesionales mediante programas de prácticas curriculares y extracurriculares, así como su participación en iniciativas como Desafío-Arraigo y UNITA, que han posibilitado la incorporación de 30 estudiantes internacionales. Para 2026, está prevista una nueva oferta de plazas.

En el ámbito educativo, los programas didácticos siguen acercando el patrimonio mudéjar a nuevos públicos. Los 'Jueves de Didáctica' han alcanzado a más de 1.500 escolares de 20 centros educativos, a lo que se suma un proyecto piloto en aulas de adultos. Ambas líneas tendrán continuidad en 2026 con una programación específica vinculada al aniversario UNESCO.

Entre las iniciativas de mayor impacto destaca también el programa de rutas Territorio Mudéjar, orientado a la difusión pública y la activación cultural del territorio, que ha superado los 5.000 participantes desde su puesta en marcha en 2021.

En la asamblea han participado miembros de la junta directiva, representantes municipales y expertos del comité científico, así como el secretario capitular de La Seo de Zaragoza, Daniel Granada, en representación de los socios de honor, el Arzobispado de Zaragoza y el Obispado de Tarazona.

Territorio Mudéjar es una asociación de ayuntamientos cuyo objetivo es articular una red de gestión colaborativa de los recursos histórico-artísticos vinculados al arte mudéjar, concebidos como motor de desarrollo local y elemento de identidad para el mantenimiento de las comunidades.