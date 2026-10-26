Teruel activa la última campaña de 'Volveremos' de 2026 con 42.700 euros para impulsar el pequeño comercio

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, en la presentación de la nueva convocatoria de 'Volveremos' en la Ferretería-Juguetería Casa Marco. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón ponen en marcha este miércoles, 28 de octubre, la última campaña de 'Volveremos' de 2026, con un presupuesto de 42.700 euros. El programa tiene un doble objetivo: incentivar la actividad del pequeño comercio de los barrios y ayudar a las familias a afrontar la compra de productos básicos.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Empleo y Desarrollo Económico, Luis Girón, han presentado esta nueva convocatoria en la Ferretería-Juguetería Casa Marco, situada en el paseo del Óvalo, en pleno centro histórico de la ciudad.

En esta última campaña, el Ayuntamiento de Teruel aporta 20.437 euros y el Gobierno de Aragón, 22.263 euros, con una dotación conjunta anunciada de 42.700 euros. Los consumidores podrán recuperar el 20% del importe de sus compras, con un 10% a cargo del Ayuntamiento y otro 10% del Gobierno autonómico, siempre que realicen las compras los miércoles o viernes en los establecimientos adheridos.

Emma Buj ha destacado el compromiso del equipo de gobierno con el comercio de proximidad, una apuesta que, según ha explicado, se refleja tanto en el presupuesto municipal como en las distintas campañas de 'Volveremos' desarrolladas durante este año.

El presupuesto anual del Ayuntamiento de Teruel para este programa asciende a 100.000 euros. Con la aportación del Gobierno de Aragón, la inversión conjunta prevista para las tres campañas de 2026 alcanza los 187.433,82 euros.

"Volveremos es una herramienta eficaz para apoyar al pequeño comercio y ayudar a las familias a afrontar sus compras cotidianas, porque cada euro que se invierte en este programa revierte directamente en la economía local y en los negocios que dan vida a nuestros barrios", ha manifestado la alcaldesa de Teruel.

Asimismo, Buj ha animado a los turolenses a aprovechar esta última oportunidad del año y ha subrayado que la colaboración entre ambas administraciones refuerza el comercio de proximidad, ofrece un incentivo para comprar en los establecimientos del entorno y contribuye a que el dinero permanezca en Teruel.

FORTALECER EL TEJIDO

Por su parte, el concejal de Empleo y Desarrollo Económico, Luis Girón, ha incidido en la importancia de mantener este tipo de iniciativas para fortalecer el tejido comercial de la ciudad y favorecer el consumo en los establecimientos de proximidad.

"Con 'Volveremos' ayudamos a las familias a reducir el coste de sus compras habituales y, al mismo tiempo, respaldamos a los pequeños negocios que generan actividad económica y empleo en Teruel. Es una medida que beneficia directamente a los consumidores y al comercio local, especialmente en los barrios, donde cada compra cuenta para mantener viva la actividad", ha apuntado Girón.

Del mismo modo, el concejal ha animado a la ciudadanía a participar en esta última campaña y a aprovechar los incentivos disponibles los miércoles y viernes para realizar sus compras en los establecimientos adheridos.

En la actualidad, 111 establecimientos de Teruel capital forman parte del programa, que busca fortalecer la economía local mediante el apoyo directo al consumo y al comercio de proximidad.