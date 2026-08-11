Teruel da la bienvenida al río Turia con una escultura que une arte, naturaleza y el espíritu de la ciudad

La escultura simboliza la unión de los ríos Guadalaviar y Alfambra en el punto exacto donde nace el Turia. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha descubierto este martes la nueva escultura que simboliza el nacimiento del Turia, en el punto exacto de la capital turolense donde las aguas del Guadalaviar y el Alfambra se unen para dar nombre al río.

Esta nueva actuación del Ayuntamiento de Teruel, permite destacar un enclave de gran importancia histórica, geográfica y paisajística que hasta ahora no contaba con un elemento que destacara su singularidad.

El artista de la obra, el turolense Gene Martín, y la concejal de Parques y Jardines, María Pilar Sánchez, han sido los encargados de ayudar a la alcaldesa a descubrir la escultura, que se incorpora a uno de los paseos más agradables y frecuentados de la ciudad por su abundante vegetación y su valor natural.

La nueva pieza aporta un nuevo atractivo a este espacio y pretende acercar también a vecinos y visitantes a un lugar clave para comprender el nacimiento del Turia.

Emma Buj ha destacado el significado especial de esta actuación para la ciudad y ha subrayado que la escultura representa la unión de los dos ríos que confluyen en este punto. "Hemos hecho realidad una promesa que teníamos, que era dignificar el nacimiento del río Turia", ha señalado, al tiempo que ha agradecido el trabajo de Gene Martín y de todos los profesionales turolenses que han participado en el proyecto.

La alcaldesa ha explicado que el Guadalaviar, asociado a las aguas blancas, y el Alfambra, cuyo nombre hace referencia a sus aguas rojizas, quedan representados en la escultura a través de sus diferentes materiales. La pieza incorpora además un corazón como referencia a Teruel, ciudad del amor, y un diseño que facilita que vecinos y visitantes puedan hacerse fotografías junto a ella y compartirlas en redes sociales.

Buj ha destacado que este recurso permitirá dar mayor visibilidad al nacimiento del río y atraer a nuevos visitantes hasta este punto de la ciudad. "El río que nace en nuestra ciudad tiene este símbolo", ha dicho, antes de recordar las actuaciones que el Ayuntamiento ha desarrollado para recuperar y acercar el río a la vida cotidiana de Teruel.

En este sentido, ha apuntado que la ciudad ha pasado de vivir históricamente de espaldas al río a integrarlo cada vez más en la convivencia ciudadana.

La alcaldesa ha considerado que el nacimiento del Turia puede convertirse con el tiempo en un referente geográfico y turístico, no solo para los turolenses y para la Comunidad Valenciana, sino también para visitantes del resto de España y de otros países: "El nacimiento del río Turia va a comenzar a ser un referente".

Buj también ha puesto el foco en el valor de los pequeños gestos que contribuyen a construir ciudad. "Una ciudad se hace de grandes obras, pero también de pequeños gestos", ha apuntado, antes de subrayar que la actuación supone el cumplimiento del compromiso municipal de dignificar un espacio tan singular como el nacimiento del Turia.

UNA OBRA QUE SIMBOLIZA LA UNIÓN

El artista turolense Gene Martín ha expuesto que la propia ubicación de la escultura fue la principal fuente de inspiración para el diseño. Su propuesta parte de la unión de dos elementos diferentes que, al confluir, dan lugar a algo nuevo: el río Turia.

Martín ha comentado que su trabajo gira de forma habitual en torno al amor y la unión, conceptos que ha trasladado a esta obra. La escultura establece así un paralelismo entre la confluencia de los dos ríos y la unión entre personas, con un mensaje que también queda reflejado en los poemas grabados en la pieza: "Aparezco cuando los opuestos se disuelven" e "I appear when opposites dissolve".

El artista se ha referido a la importancia del trabajo en equipo y de la colaboración con profesionales de Teruel. La obra ha sido producida por Talleres Rafael Martín y combina piedra natural del Maestrazgo, acero inoxidable y acero corten. El diseño ha sido donado por Gene Martín a la ciudad como un regalo por su participación en el proyecto.

El proceso creativo y de producción se ha prolongado durante cerca de dos años. La piedra se ha trabajado en un taller de cantería y posteriormente se ha trasladado para la elaboración de las estructuras metálicas. El acero inoxidable representa el río Guadalaviar, mientras que el acero corten simboliza las aguas rojizas del Alfambra. Las tres piezas se han ensamblado para configurar la obra definitiva.

La escultura alcanza 3,04 metros de altura, con una anchura máxima de 2,18 metros y una mínima de un metro. Su cuerpo central está realizado en piedra natural del Maestrazgo, con un acabado superficial rayado y los dos poemas grabados en bajorrelieve. A ambos lados se sitúan las dos estructuras metálicas de más de tres metros de altura, fijadas a la piedra mediante un sistema de anclaje.

ARTE, NATURALEZA Y PATRIMONIO

La concejal de Parques y Jardines, María Pilar Sánchez, ha calificado el proyecto como "muy ilusionante" y ha elogiado el trabajo realizado hasta completar una actuación que ha requerido superar pequeñas dificultades. "Esto es la culminación de ese trabajo, de ese esfuerzo", ha manifestado, antes de subrayar que la intervención ha permitido dignificar un espacio de gran importancia para la ciudad.

Sánchez ha puesto en valor la propuesta de Gene Martín y la integración de la escultura en un entorno natural que constituye uno de los rincones más atractivos y frecuentados de Teruel. La actuación reúne en un mismo espacio arte, naturaleza y patrimonio y refuerza el valor de un lugar que hasta ahora no contaba con un elemento identificativo propio.

El Ayuntamiento tiene previsto incorporar un código QR junto a la escultura para ofrecer información sobre el nacimiento del río Turia y ampliar el conocimiento de este enclave entre quienes se acerquen hasta él.

EL TURIA

El río Turia recorre cerca de 280 kilómetros desde su nacimiento en los Montes Universales hasta su desembocadura en el Mediterráneo. Aunque su origen se sitúa en la Muela de San Juan, en el término municipal de Guadalaviar, durante su primer tramo recibe el nombre de Guadalaviar.

En Teruel, las aguas del Guadalaviar se unen a las del Alfambra y es en este punto donde el cauce adopta definitivamente el nombre de Turia. Desde la capital turolense, el río continúa su recorrido por la provincia de Teruel, atraviesa el Rincón de Ademuz y entra en la Comunidad Valenciana hasta alcanzar la ciudad de Valencia, donde desemboca en el mar Mediterráneo.

La nueva escultura pretende poner el foco en el lugar exacto donde se produce esa unión y reforzar la relación de Teruel con uno de los ríos más emblemáticos del este peninsular.