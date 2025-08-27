Teruel Existe celebra la ubicación del Centro de Entrenamiento del Ejército del Aire en Teruel

Archivo - El portavoz del movimiento ciudadano Teruel Existe, Tomás Guitarte, explica su oposición al nuevo plan concesional de transportes públicos, en el Congreso de los Diputados, a 23 de mayo de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

TERUEL 27 Ago. (EUROPA PRESS)

El partido político Teruel Existe ha manifestado su satisfacción por el anuncio de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la ubicación del nuevo Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea del Ejército del Aire y del Espacio (Ciema) en la capital turolense.

La formación política ha destacado que ello "se inserta en la política de desconcentración de entidades y organismos del Estado que se acordó con Teruel Existe, obedeciendo a criterios de cohesión y vertebración territorial que creen oportunidades de desarrollo en los territorios de la España vaciada", como ya ha sucedido con el centro de infraestructuras Cloud de Renfe en la ciudad.

Ha recordado que, durante las conversaciones entre Teruel Existe y el Gobierno de España en la legislatura 2019-2023, se trabajó con el Ministerio de Defensa en varias iniciativas, como la de utilizar el aeropuerto turolense como la principal infraestructura para acoger la Concentración de los Órganos Logísticos del Ejército (Colce), con ferrocarril dentro y con conexión directa con autovías existentes y proyectadas, aunque este proyecto acabó recalando en Córdoba, "a pesar de que Teruel cumplía con todos los requisitos".

Otro proyecto importante sobre el que se mantuvieron conversaciones entre Teruel Existe y el Ministerio de Defensa fue la creación de una gran base de mantenimiento y operación con drones compartida entre varios Ministerios --Defensa, Transición Ecológica y Transportes--.

En cuanto al anuncio de que el nuevo centro creará 350 empleos cualificados, ha recordado al Gobierno de Aragón que para atraer mano de obra es necesario comenzar desde ya a implementar planes de vivienda, de refuerzo de la sanidad y de la educación, y seguir el camino que en formación ya han iniciado la Universidad de Zaragoza y la UNED, con el máster de drones que ofrecen y que esperamos que se complete con el anunciado grado de Ingeniería Aeroespacial.

"Desde Teruel Existe esperamos que se materialice con rapidez este anuncio de la ministra, pero nosotros siempre aspiramos a más. Esta noticia demuestra que se puede, así que animamos al Gobierno de España, y también al de Aragón, a seguir por esta senda de descentralización", ha declarado el lóider de la formación, Tomás Guitarte.