Teruel Existe se concentra el domingo en Andorra (Teruel) para recordar "las promesas incumplidas" y reclamar la A-68

Cartel de la concentración convocada por el Movimiento Ciudadano Teruel Existe para este domingo en Andorra. - MOVIMIENTO CIUDADANO TERUEL EXISTE

TERUEL 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha convocado una concentración en Andorra para este próximo domingo, día 30 de noviembre, en la que volverá reclamar la construcción de la A-68, y expondrá "las mentiras de la Transición Justa" que "prometió 900 puestos de trabajo con la llegada de 62 empresas de las que solo se han instalado dos", ha explicado el portavoz del Movimiento ciudadano Teruel Existe en el Bajo Aragón, Diego Moreno.

La protesta está convocada a las 11.00 horas, en la Calle San Jorge, esquina con la calle Grupo Escolar, con el fin de poner de relieve "las falsas promesas dadas por el PSOE, el PP y el PAR sucesivamente sobre una inversión de 1.200 millones de euros y la llegada de industrias" para crear un nuevo tejido productivo que sustituyese a la riqueza perdida por la desaparición de la central térmica, una promesas que "han quedado todas en una cortina de humo", ha indicado Moreno.

El portavoz ha anunciado que esa denuncia se visibilizará a través de una perfomance en la que se irán revisando todos los hitos del proceso de cierre y demolición de la central térmica, y del "humo" de las las "sucesivas mentiras" y "falsas promesas" de nuevas empresas y centenares de empleos.

Además, Moreno ha anunciado una "sorpresa final" antes de acabar el acto. En la concentración también se va a reivindicar la construcción de la A-68, una infraestructura fundamental para el desarrollo económico de todo el Bajo Aragón y de especial importancia para que puedan llegar nuevas empresas al polígono de Andorra.

"Llevamos más de 20 años con la promesa de que se va a construir esta vía, pero esas promesas también han sido solo humo hasta el momento", ha destacado Moreno.

MOVILIZACIONES CONSTANTES POR LA A-68

La concentración de este domingo se suma a las protestas y reivindicaciones a favor de la A-68 que se están llevando a cabo por el Movimiento ciudadano Teruel Existe, la última de ellas en Azaila el 28 de septiembre. Tres días antes, el 24 de septiembre, se realizó una la recogida de firmas en Zaragoza.

También se recogieron firmas durante la celebración del Gran Premio de Aragón de Moto GP 2025, celebrado el 7 y 8 de junio en el circuito de Motorland; y el último fin de semana de agosto en la localidad castellonense de Vinaroz.

Previamente, en mayo de 2025, se organizó una marcha reivindicativa en Pina de Ebro, con carácter festivo y participativo, que volvió a poner de manifiesto la urgencia de que la autovía se incluya de manera prioritaria en los Presupuestos Generales del Estado.

En marzo de 2025, el movimiento ciudadano se trasladó a La Puebla de Híjar, donde decenas de personas denunciaron con una protesta los reiterados incumplimientos de los diferentes gobiernos estatales, recordando que todos han prometido la A-68 y ninguno la ha ejecutado.

Con anterioridad, en diciembre de 2024, más de 300 personas se concentraron en Alcañiz en un acto simbólico donde se escenificó la construcción del "primer metro" de la autovía, bajo el lema "¡Que no nos tomen por inocentes!".