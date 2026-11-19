Los candidatos de Teruel Existe en las elecciones generales del 29N Tomás Guitarte, Beatriz Redón y Antonio Abad. - TERUEL EXISTE

TERUEL 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Teruel Existe ha demandado este jueves la subida del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de los 86 millones actuales a 100 millones de euros.

En una nota de prensa, han exigido también que se destine a proyectos estratégicos de desarrollo, que generen actividad económica y empleo, "no a gastos e inversiones ordinarias que corresponden al Gobierno de Aragón".

Así lo ha reclamado el candidato al Congreso Tomás Guitarte, durante una visita este jueves a Galáctica, en Arcos de las Salinas. Guitarte ha indicado que la dotación del Fondo de Inversiones de Teruel alcanzará los 86 millones de euros en 2027, tras actualizarse, al menos, conforme al IPC y superar así los 60 millones de euros que se habían mantenido congelados desde 2005.

Sin embargo, para el candidato esta cantidad "no es ni comparable con otros ejemplos de apoyo al desarrollo". "Nosotros creemos que no se trata solo de actualizarlo conforme al IPC, sino de demostrar esa voluntad de contribuir a solucionar los problemas para los que se creó este fondo, elevándolo hasta los 100 millones", ha apuntado.

El candidato ha recordado que con las obras destinadas al Plan de Acompañamiento de la Expo de Zaragoza se invirtió en un solo evento más que en los 30 años de FITE en toda la provincia de Teruel. "Vemos que Teruel siempre debe mendigar para poner en marcha oportunidades de desarrollo y futuro como pueden ser Galáctica o Dinópolis", dos ejemplos que ha visitado el candidato, junto a Beatriz Redón y Antonio Abad, en Arcos de las Salinas y El Castellar.

Por este motivo, Guitarte ha manifestado que el incremento del Fondo de Inversiones de Teruel será una de las prioridades que defenderá y negociará Teruel Existe si consigue representación en el Congreso, como hizo durante la legislatura de 2019-2023.

PROYECTOS EN TODAS LAS COMARCAS

"Hace falta que el FITE cubra con proyectos estratégicos todo el territorio de la provincia, todas nuestras comarcas. Hay grandes huecos territoriales en los que no hay ninguna iniciativa importante financiada con el FITE, algo que creemos que se debe subsanar", ha manifestado.

En este sentido, ha hecho referencia a la responsabilidad del Ejecutivo autonómico en la gestión e inversión de este fondo para que no se destine a gasto ordinario, sino a proyectos tractores en todas las comarcas de la provincia, que es su finalidad.

"No podemos ni comprendemos, ni comprende la ciudadanía turolense, por qué se pagan con el FITE, por ejemplo, instalaciones deportivas, depuradoras o carreteras que en otros sitios, en Huesca o en Zaragoza, se realizan con fondos ordinarios de la Comunidad", ha insistido.

PLAN ESPECÍFICO PARA TERUEL

El programa electoral de Teruel Existe recoge la creación de un nuevo Plan Específico para Teruel, dado que las inversiones que establecía como compromiso del que fuera presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, no se han llevado a cabo en los 21 años que han transcurrido, bajo los gobiernos del PSOE y del PP --la elevación de aguas del Ebro a Andorra, las balsas laterales del Matarraña, el Museo Nacional de Etnografía, la A-25 entre Monreal del Campo y Alcolea del Pinar, la A-40 y la A-68--.

"Este Plan surgió como respuesta a las demandas de una provincia harta de ser olvidada por sus instituciones. Hoy sabemos a ciencia cierta que lo que los políticos nos proponen en campaña no piensan cumplirlo, a no ser que estemos en su mismo espacio de diálogo para recordarlo y exigirlo, como ocurrió en la legislatura 2019-2023, la única en la que Teruel ha hablado de tú a tú a un Gobierno, y donde se consiguió hacer avanzar los proyectos más que nunca. Por eso es necesario que Teruel Existe tenga representación en Madrid", ha concluido Guitarte.