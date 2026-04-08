Teruel impulsa el ocio juvenil con 36 actividades del programa Muéve-T esta primavera

TERUEL 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capital turolense ha presentado una nueva edición del programa Muéve-T, una iniciativa de la Concejalía de Juventud que ofrecerá durante los meses de abril, mayo y junio un total de 36 actividades dirigidas a niños y jóvenes de entre 0 y 35 años. La propuesta busca fomentar el ocio saludable, la formación y la convivencia a través de una programación variada que combina deporte, creatividad y aprendizaje.

El programa, que ya se ha consolidado como una de las principales ofertas de ocio juvenil en la capital turolense, amplía este año tanto el número de actividades como las plazas disponibles, alcanzando un total de 660. La concejal de Juventud, Lucía Gargallo, ha destacado que el objetivo es "ofrecer alternativas de ocio saludable, fomentar la convivencia y también el aprendizaje", apostando por una programación accesible para todos los públicos.

AVENTURA, DEPORTE Y CREATIVIDAD

Muéve-T 2026 incluye propuestas muy diversas pensadas para adaptarse a diferentes edades e intereses. Entre las actividades más destacadas se encuentran experiencias de aventura como espeleología, vías ferratas, tirolina o paddle surf, que permitirán a los participantes disfrutar del entorno natural desde una perspectiva activa.

A estas se suman actividades deportivas como tenis, baile urbano, frontón nocturno o sesiones de acondicionamiento físico, así como iniciativas más lúdicas como el paintball o las rutas caninas. La programación también mantiene clásicos que han tenido gran acogida en ediciones anteriores, como 'Amigos en la cocina' o los talleres de cerámica.

En el ámbito creativo y formativo, el programa ofrece talleres de creación audiovisual, escritura de guión cinematográfico, acuarela o manualidades, además de propuestas centradas en el desarrollo personal, como talleres de autoestima, autocuidado o habilidades profesionales y empleabilidad.

UN PROGRAMA INCLUSIVO Y ACCESIBLE

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado el carácter inclusivo del programa, diseñado para abarcar una amplia franja de edad y facilitar la participación de todos los jóvenes. En este sentido, Gargallo ha señalado que se han mantenido actividades gratuitas y otras con precios "muy asequibles", con el fin de que el coste no sea un impedimento.

Además, la concejal ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los participantes: "Pedimos también un compromiso a la hora de apuntarse para posteriormente realizar la actividad", ha indicado, recordando la importancia de aprovechar al máximo las plazas ofertadas.

El programa incluye también propuestas familiares y actividades pensadas para los más pequeños, reforzando su carácter intergeneracional y su vocación de convertirse en un espacio de encuentro para toda la comunidad.

ÉXITO DE EDICIONES ANTERIORES

La ampliación de la oferta responde a la buena acogida que ha tenido Muéve-T en ediciones anteriores. La alta participación registrada en el trimestre previo ha llevado a la Concejalía de Juventud a reforzar la programación, incorporando nuevas actividades y aumentando el número de plazas disponibles.

Entre las propuestas más consolidadas se encuentran los ciclos de cine, los clubes juveniles o los talleres de ocio educativo, que año tras año mantienen una elevada demanda. A estas se suman nuevas iniciativas adaptadas a las tendencias actuales y a los intereses de los jóvenes.

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Para facilitar el acceso a toda la programación, la Concejalía de Juventud ha editado un folleto informativo que recoge el detalle de las actividades. Este documento puede consultarse y descargarse a través de la página web del Ayuntamiento, en el apartado de 'Guía Ciudadana' dentro de la sección de Infancia y Juventud.

Desde el Consistorio se anima a las familias y a los jóvenes a informarse y participar en esta nueva edición de Muéve-T, concebida como una herramienta para promover el ocio educativo y el desarrollo personal en un entorno seguro y dinámico.

La programación de primavera se presenta así como una oportunidad para que los jóvenes turolenses disfruten de su tiempo libre de manera activa, descubran nuevas aficiones y refuercen sus habilidades en un contexto participativo y enriquecedor.