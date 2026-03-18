Teruel impulsa un proyecto pionero para garantizar el relevo generacional en el medio rural

TERUEL 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Teruel avanza en la puesta en marcha de un proyecto innovador destinado a asegurar el relevo generacional en el tejido empresarial rural, una de las principales preocupaciones en territorios afectados por la despoblación. La iniciativa, enmarcada en el Proyecto Relevo Generacional Cuenca-Teruel, celebra esta semana encuentros clave en Albarracín, Calamocha y Mora de Rubielos con el objetivo de activar sus primeras actuaciones y detectar empresas interesadas en participar.

El proyecto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto a los Centros de Innovación Territorial de Cuenca y Teruel, está siendo ejecutado por la Asociación de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha (ZINCAMAN), en colaboración con los ayuntamientos implicados y las diputaciones provinciales. Su meta es clara: conectar a empresarios que se encuentran próximos a su retirada con personas interesadas en asumir la gestión de sus negocios, evitando así su desaparición.

Este tipo de iniciativas adquiere especial relevancia en el medio rural, donde el cierre de empresas por falta de relevo supone un golpe directo a la economía local, al empleo y a la fijación de población. El proyecto busca, precisamente, convertir este problema en una oportunidad, generando nuevas vías de emprendimiento y continuidad empresarial.

ENCUENTROS PARA ACTIVAR EL ECOSISTEMA LOCAL

Las reuniones programadas esta semana constituyen un paso decisivo en el desarrollo del proyecto. En ellas participan representantes municipales, técnicos especializados y agentes vinculados al desarrollo local, en un formato abierto que también invita a la ciudadanía a implicarse en el proceso.

Cada sesión arranca con la bienvenida institucional de los ayuntamientos anfitriones, seguida de la intervención del director gerente de ZINCAMAN, Miguel Ángel Cuartero, y de representantes del Centro de Innovación Territorial Cuenca-Teruel. Posteriormente, se presenta el proyecto y sus principales líneas de actuación.

Estas se articulan en torno a cuatro ejes fundamentales: la creación de un ecosistema colaborativo, el diagnóstico socioeconómico del territorio, la formación de futuros relevistas y el acompañamiento a empresas durante el proceso de transición. El objetivo es ofrecer un enfoque integral que aborde tanto las necesidades empresariales como las oportunidades de desarrollo local.

Las sesiones incluyen además una dinámica participativa en la que se recaba información directa sobre la situación del tejido empresarial, las necesidades de cada municipio y el interés en procesos de relevo generacional. Este enfoque permite adaptar las actuaciones a la realidad de cada localidad y reforzar el carácter colaborativo de la iniciativa.

El calendario contempla tres citas: en Albarracín el jueves 19 a las 11.00 horas, en Calamocha ese mismo día a las 17.00 horas y en Mora de Rubielos el viernes 20 a las 09.00 horas.

UNA PLATAFORMA DIGITAL PARA CONECTAR OPORTUNIDADES

Uno de los elementos más innovadores del proyecto será la puesta en marcha de una plataforma web de 'networking' que facilitará el contacto entre empresas y posibles relevistas. Según ha explicado Miguel Ángel Cuartero, en declaraciones a Europa Press, esta herramienta estará disponible en un plazo aproximado de tres a cuatro semanas y permitirá la participación de todos los agentes implicados en el territorio.

Cuartero ha expuesto que la plataforma funcionará como un espacio abierto en el que empresas, asociaciones y ciudadanos podrán registrarse de forma libre mediante un sistema de usuario y contraseña. "En ella se ofrecerán contenidos formativos, información actualizada sobre el proyecto y, sobre todo, un entorno que favorezca la conexión entre quienes buscan dar continuidad a sus negocios y quienes desean emprender", ha añadido.

Este ecosistema digital pretende convertirse en una pieza clave para dinamizar el proyecto, facilitando el intercambio de información y la generación de oportunidades en un entorno accesible y colaborativo. Además, contribuirá a visibilizar el potencial empresarial de las zonas rurales y a atraer a nuevos perfiles interesados en desarrollar su actividad en estos territorios.

El Proyecto Relevo Generacional Cuenca-Teruel se presenta así como una respuesta innovadora a uno de los grandes desafíos del medio rural: la falta de continuidad en el tejido empresarial. A través de la colaboración institucional, la participación ciudadana y el uso de herramientas digitales, la iniciativa busca sentar las bases de un modelo sostenible que garantice el futuro económico de estas localidades.

Con estos primeros encuentros, Teruel da un paso firme en la construcción de una red de colaboración que permita preservar su actividad económica, impulsar el emprendimiento y afrontar con nuevas herramientas el reto demográfico.