Teruel renovará la cubierta de los vestuarios del antiguo colegio Atarazanas con 61.887 euros de inversión

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Teruel ha aprobado el expediente de contratación de las obras de sustitución de cubierta de vestuarios del gimnasio del antiguo colegio Atarazanas, con un presupuesto base de licitación de 61.887 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de dos meses.

La actuación permitirá renovar por completo la cubierta del módulo de vestuarios del gimnasio del antiguo colegio Atarazanas, unas instalaciones que actualmente utiliza el colegio Las Anejas y que mantienen también su vinculación con la actividad municipal. La intervención afecta a una superficie de 156 metros cuadrados.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado la importancia de una actuación que, aunque cuenta con un presupuesto relativamente reducido, resulta necesaria para recuperar unas instalaciones que prestan servicio a la comunidad educativa. "Es una obra que puede parecer pequeña, pero para nosotros es muy importante. Supone cambiar el tejado del antiguo pabellón de Atarazanas, que sigue teniendo uso por parte del colegio Las Anejas y del propio Ayuntamiento de Teruel", ha señalado.

La cubierta actual, formada por paneles ondulados de fibrocemento y franjas de paneles de fibra de vidrio, presenta un estado deficiente de conservación y problemas de filtraciones que han impedido el uso adecuado de los espacios inferiores, incluidos los vestuarios y almacenes. De hecho, los baños se encuentran actualmente inutilizados.

El proyecto contempla la sustitución integral del revestimiento por paneles tipo sándwich con aislamiento incorporado, una solución que no incrementará el peso propio de la cubierta y que garantizará la resistencia exigida por la normativa vigente. Asimismo, se retirará el material de fibrocemento conforme a la legislación aplicable y con todas las garantías para la correcta gestión de los residuos.

Los trabajos incluirán también la renovación de los elementos complementarios y la resolución de los puntos singulares de la cubierta, como la cumbrera, los aleros y los testeros, así como de los encuentros con el módulo del gimnasio, para asegurar la impermeabilización del conjunto. Además, se eliminarán los lucernarios existentes para conseguir un acabado uniforme y se aplicará un tratamiento de ignifugación a la estructura metálica vista, con el fin de garantizar una resistencia al fuego adecuada al uso de las instalaciones.

Emma Buj ha explicado que, debido a la presencia de fibrocemento, la empresa adjudicataria deberá cumplir una serie de requisitos y obtener los permisos necesarios antes del inicio de los trabajos. Por este motivo, todavía no es posible concretar la fecha de comienzo, aunque el plazo de ejecución de las obras será de dos meses desde su inicio. "Queremos que, una vez que comience la obra, pueda ejecutarse lo más rápido posible y alterar durante el menor tiempo posible el uso del pabellón", ha indicado.

La alcaldesa también ha señalado que ya se ha puesto en contacto con la dirección del centro educativo y con el AMPA para informarles de la próxima contratación de los trabajos.

ESTUDIOS DE ASTROINFORMÁTICA EN TERUEL

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y la Universidad de Zaragoza para financiar el estudio propio denominado Experto Universitario en Astroinformática, que cuenta con la participación de la Universidad de Zaragoza y el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA).

El Consistorio aportará 10.000 euros para financiar esta formación, una cantidad que permitirá reducir considerablemente el importe de la matrícula de los alumnos interesados.

El curso contará con 12 créditos, equivalentes a 120 horas lectivas, además de horas de trabajo autónomo. La docencia correrá a cargo de profesionales de la Universidad Politécnica y del CEFCA, entidad que aportará concretamente 10 profesionales. El programa se estructurará en varios bloques, algunos de ellos dedicados íntegramente a contenidos astronómicos.

La alcaldesa ha recordado que los detalles de esta formación ya se presentaron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y ha precisado que corresponde a la Universidad de Zaragoza y a la Escuela Politécnica concretar los aspectos académicos y los plazos de puesta en marcha. La previsión inicial contempla su desarrollo durante el curso 2025-2026.

CUBIERTA DE LA AVENIDA SAGUNTO

Por último, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación a la empresa Pinter & Vertical, S.L., del modificado número 1 del contrato de las obras de sustitución de cubierta en edificio municipal de la avenida de Sagunto, número 8.

Según ha dicho Emma Buj, el inmueble, que alberga el conocido establecimiento hostelero El Pegaso y otros locales municipales, necesitó una ampliación de la superficie de cubierta inicialmente prevista en el proyecto, lo que hizo necesaria la modificación contractual.

La alcaldesa ha aclarado que los trabajos ya han finalizado y que este acuerdo constituye un trámite administrativo para aprobar y adjudicar el modificado del proyecto de una obra que está terminada.